Debatte um Bundeswehr in der Ukraine Jens Spahn ermahnt eigene Fraktion

Von dpa 20.08.2025 - 17:31 Uhr

Unionsfraktionschef Jens Spahn: Er findet die Frage nach der Präsnenz von deutschen Soldaten in der Ukraine nicht sinnvoll. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Seit dem Treffen von Trump und Selenskyj in Washington läuft die Debatte zu Sicherheitsgarantien auf Hochtouren. Jens Spahn schaltet sich ein – und warnt.

In der Debatte über eine mögliche Entsendung von Soldaten der Bundeswehr in die Ukraine nach einem Friedensschluss hat CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn die Abgeordneten der Union zu Zurückhaltung aufgerufen. "Die aktuell medial vorangetriebene Frage, ob Sicherheitsgarantien den unmittelbaren Einsatz deutscher Soldaten in die Ukraine bedeuten würden, stellt sich so verkürzt nicht, schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt", heißt es in einem Schreiben an die Parlamentarier. Seit dem Gipfeltreffen in Washington war es auch innerhalb der Koalition immer wieder zu Diskussionen gekommen.

Laut Spahn sind neben der Entsendung von Bundeswehrsoldaten auch viele andere Szenarien für einen deutschen Beitrag zu den notwendigen Sicherheitsgarantien denkbar und sinnvoller. Der CDU-Politiker schreibt weiter: "Daher sollten wir uns an solchen öffentlichen Spekulationen nicht beteiligen." Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuerst hatte "Welt" darüber berichtet.

Auch SPD-Politiker mahnen zur Zurückhaltung

Spahn wies darauf hin, dass es bei einem möglichen Friedensabkommen nicht nur um die Ukraine gehe, sondern um die künftige Sicherheitsordnung Europas. Diese werde im Wesentlichen von den Europäern getragen werden – in Abstimmung und mit Unterstützung der USA. "Selbstverständlich wird auch Deutschland, eingebettet in multilaterale Absprachen, eine wichtige, verlässliche Rolle einnehmen."