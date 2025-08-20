t-online - Nachrichten für Deutschland
AfD-Verbot: Studie der Uni Köln sieht Gutachten als gute Grundlage

Gutachten zu rechtsextremer Partei
Reicht das für ein AfD-Verbot? Studie zieht brisantes Fazit

Von dpa, afp, t-online
Aktualisiert am 20.08.2025 - 18:47 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0825978717Vergrößern des Bildes
Tino Chrupalla und Alice Weidel führen gemeinsam die AfD. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)
Im Mai legte der Verfassungsschutz sein AfD-Gutachten vor. Eine Studie der Uni Köln kommt zu dem Schluss: Die Belege reichten für Verbotsverfahren.

Eine Studie der Universität zu Köln sieht auf der Grundlage Verfassungsschutzgutachten zur AfD eine gute Chance für ein AfD-Verbot. Dem Gutachten dürfte eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf die Vorbereitung eines etwaigen Parteiverbotsverfahrens zukommen, heißt es in einer Untersuchung des Staatsrechtlers Markus Ogorek von der Forschungsstelle Nachrichtendienste der Universität. Das Gutachten könnte "als eine wichtige Argumentations- und Faktenbasis" für ein solches Verfahren dienen, so die Studie, über die ZDF, ARD und das Magazin "Spiegel" berichten.

Der Verfassungsschutz hatte im Mai mitgeteilt, dass er die AfD fortan als "gesichert rechtsextremistische" Bestrebung einstufen werde. Nach einer Klage der AfD legte der Inlandsgeheimdienst die Einstufung bis zur gerichtlichen Klärung zunächst aber wieder auf Eis. Grundlage für die neue Bewertung war ein mehr als 1.100 Seiten langes Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), in dem Aussagen und Aktivitäten von AfD-Politikern als Belege für verfassungsfeindliche Bestrebungen der Partei aufgeführt werden.

Viele AfD-Aussagen "möglicherweise einschlägig"

"Von 829 ausgewerteten Belegen – darunter Aussagen von rund 160 Funktionären sowie Mitgliedern der AfD – werden knapp zwei Drittel der dem Gutachten des BfV zu entnehmenden Nachweise für eine menschenwürdewidrige Grundtendenz der Partei als tendenziell oder möglicherweise einschlägig für ein Verbotsverfahren eingeschätzt", so Staatsrechtler Ogorek.

Ein Ausriss aus dem Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD.Vergrößern des Bildes
Ein Ausriss aus dem Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD. (Quelle: BND-Gutachten / Screenshot t-online)

Bei dem überwiegenden Teil dieser Belege handele es sich um fremden- beziehungsweise minderheitenfeindliche Aussagen. Die Studie hebt aber hervor, dass die Einordnung einzelner Äußerungen eine Wertungsfrage bleibe und die Grenze zwischen zulässiger Polemik und verbotsrelevantem Verhalten oft fließend sei.

Bund und Länder streiten über Vorgehen

Über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren wird derzeit heftig debattiert. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten die Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum weiteren Umgang mit der AfD vereinbart, falls die neue Einstufung des Verfassungsschutzes gerichtlich bestätigt wird. Das Gremium soll klären, wie sich die Einstufung auf den öffentlichen Dienst und dort beschäftigte Parteimitglieder auswirkt und sich mit Themen wie Waffenbesitz und Sicherheitsüberprüfungen befassen.

Der Regierungspartei SPD fordert dagegen, dass eine Bund-Länder-AG schon konkret Belege für eine Verfassungswidrigkeit der AfD zur Vorbereitung eines Verbotsverfahrens sammelt. CDU und CSU stehen einem solchen Verfahren skeptisch gegenüber und äußern die Befürchtung, dass davon nur die AfD profitieren würde.

Über ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Einen entsprechenden Antrag können Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung stellen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP, dpa
Themen
ARDAfDAlice WeidelTino ChrupallaZDF
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
