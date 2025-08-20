Freifahrt zum Heringsessen Illegale Parteispenden? Provinz-Posse holt Bundes-SPD ein

Von t-online , pri 20.08.2025 - 20:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD, Archivbild). (Quelle: IMAGO/Sebastian Bach/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unerlaubte Gefälligkeiten im saarländischen Neunkirchen erreichen nun die Bundes-SPD. Die Partei prüft den Fall wegen des Verdachts auf illegale Parteispenden.

Seit Wochen schwelt im saarländischen Neunkirchen eine Posse um die Verkehrsbetriebe. Es geht um freie Fahrten von SPD-Politikern in Bussen der Neunkircher Verkehrs GmbH (NVG). Nun erreicht die Posse in der saarländischen Provinz die Bundes-SPD. Die Bundespartei überprüft die Vorgänge wegen des Verdachts auf mögliche illegale Parteispenden. Das berichtet der "Saarländische Rundfunk".

Loading...

Das Saarland ist das kleinste Flächenland in Deutschland. Man kennt sich. Das führt mitunter zu Verwicklungen. Es geht nach Berichten der "Saarbrücker Zeitung" um eine kostenlose Fahrt im NVG-Bus von SPD-Mitgliedern zu einem Heringsessen. Aber auch eine Spende in Höhe von 5.000 Euro in bar an SPD-Ortsvorsteher Heiko Schaufert. Er ist zugleich Betriebsratschef der NVG.

CDU Neunkirchen fordert Aufklärung von SPD

Zwischenzeitlich wurde er als Betriebsrat freigestellt. Wegen rechtlicher Bedenken wurde die Freistellung aber zurückgenommen. Im Gegenzug lässt Neunkirchens SPD-Oberbürgermeister Jörg Aumann sein Amt als Aufsichtsratschef der Verkehrsbetriebe ruhen.

Im SPD-regierten Saarland wittert die CDU nun eine Chance. Roland Theis, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CDU Neunkirchen, erklärte: "Die bislang öffentlich gewordenen Missstände um NVG und SPD sind eine schwere Belastung für die Region Neunkirchen. Es bedarf einer lückenlosen und schonungslosen Aufklärung dieses Systems aus Abhängigkeiten und Begünstigung, das die SPD offenbar über Jahrzehnte aufgebaut und gepflegt hat."