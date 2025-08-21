"Jetzt will ich erstmal das Zeug" Spahns Maskendeal löste Kosten-Lawine aus

Von t-online Aktualisiert am 21.08.2025

Jens Spahn mit Maske während der Corona-Pandemie: Seine Maskenanordnung kostete mehr als bislang bekannt. (Archivbild) (Quelle: Christian Spicker via www.imago-images.de/imago)

Der Ankauf von Masken während der Coronapandemie kommt den Bund teuer zu stehen. Nun werden weitere Kosten des Deals von Gesundheitsminister Spahn bekannt.

Bislang sind alle Vorwürfe über Missmanagement bei der Maskenbeschaffung in der Coronapandemie an Jens Spahn abgeprallt. Jetzt kommen neue Zahlen ans Tageslicht. Demnach schlagen die 5,7 Milliarden Masken, die der ehemalige Gesundheitsminister eilig bestellte, nicht nur mit 5,9 Milliarden Euro zu Buche. Hinzu kommen Folgekosten in erheblicher Höhe.

Bis Ende 2024 wurden 516,4 Millionen Euro weitere Ausgaben getätigt, heißt es in einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Paula Piechotta. Der "Tagesspiegel" berichtet aus dem Papier, dass das Geld für Logistik, Qualitätskontrolle und Beratungen ausgegeben wurde.

71,89 Millionen Euro für Berater

Demnach seien bis Ende 2024 318,76 Millionen Euro für den Transport von Masken, die Lagerung und die Vernichtung ausgegeben worden. Für die Qualitätskontrolle der Masken habe das Gesundheitsministerium 41 Millionen Euro bezahlt. Um die Geschäfte abzuwickeln, seien Unternehmensberater beauftragt worden, die insgesamt 71,89 Millionen Euro erhalten haben.

Doch das war nicht das Ende der Kosten-Lawine. Weil es zudem viele Schadensersatzforderungen von Unternehmen gab, musste die Bundesregierung für Rechtsberatung bis Ende des vergangenen Jahres mehr als 84 Millionen Euro bereitstellen.

Die täglich wachsenden Kosten für Lagerung, Verfahren und Beratung hätten sich seit 2020 massiv aufsummiert, sagte Paula Piechotta dem "Tagesspiegel". Sie forderte deshalb erneut einen Untersuchungsausschuss. Nur eine vollständige Aufklärung könne offenlegen, "was wirklich schiefgelaufen ist, damit wir daraus lernen und die nötigen Konsequenzen ziehen können."

Piechotta fürchtet, dass sonst in der nächsten Krise wieder Steuergelder in Milliardenhöhe aus dem Fenster geworfen würden, "weil alle bei Spahn gesehen haben, dass das ohnehin keine Konsequenzen hat. Das wäre fatal für die deutschen Staatsfinanzen."

Noch immer stehen Schadensersatzforderungen aus. Laut dem Bericht hat sich das Gesundheitsministerium in vielen Fällen mit den Maskenherstellern geeinigt – Kostenpunkt 390 Millionen Euro. In zwei Fällen wurde das Ministerium zu einer Zahlung verurteilt, insgesamt 110.000 Euro. Dennoch stehen weitere Fälle an. Laut Bericht wird das Prozessrisiko auf 2,3 Milliarden Euro beziffert, hinzu kommen 1,4 Milliarden Euro Vollzugszinsen.

Untersuchungsbericht belastete Spahn

In einem Untersuchungsbericht der ehemaligen Staatssekretärin Margretha Sudhof, der im Juli veröffentlicht wurde, wurde die Vergabepraxis für Maskenankäufe durch Jens Spahn stark kritisiert. Das Dokument offenbart, dass Jens Spahn persönlich in zentrale Entscheidungen eingebunden war. Auf bislang geschwärzten Seiten wird detailliert geschildert, wie Spahns Ministerium mit dem Schweizer Händler Emix einen milliardenschweren Vergleich aushandelte, der dem Bund kaum Vorteile brachte.