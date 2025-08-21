t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Brosius-Gersdorf-Rückzug: SPD hat neue Kandidatin fürs Verfassungsgericht

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextCEO stirbt bei Fallschirmsprung in Alpen
TextBayerische Privatklinik ist insolvent
TextLiebesgerüchte: Tennis-Stars begeistern
TextDiekmeier-Tochter könnte nicht überleben
TextMinister zieht "erschütternde" neue Bilanz

Name bleibt geheim
SPD hat neue Kandidatin fürs Verfassungsgericht

Von dpa, t-online
Aktualisiert am 21.08.2025 - 11:14 UhrLesedauer: 1 Min.
Frauke Brosius-Gersdorf: Die Juristin zog ihre Kandidatur für das Amt der Bundesverfassungsrichterin letztlich zurück.Vergrößern des Bildes
Frauke Brosius-Gersdorf: Die Juristin zog ihre Kandidatur für das Amt der Bundesverfassungsrichterin letztlich zurück. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)
News folgen

Die Debatte um die SPD-Kandidatin am Bundesverfassungsgericht bestimmte die letzten Wochen vor der Sommerpause. Nun soll eine neue Kandidatin feststehen.

Nach dem Rückzug der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf hat sich die SPD-Bundestagsfraktion auf eine neue Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht geeinigt. Das bestätigte Fraktionschef Matthias Miersch am Donnerstag gegenüber den Sendern RTL und ntv. "Wir haben einen Namen, und den werde ich jetzt aber garantiert nicht nennen", so Miersch.

Loading...

Zunächst sollen Gespräche mit dem Koalitionspartner CDU/CSU sowie mit den Oppositionsfraktionen von Grünen und Linken geführt werden. Hintergrund ist der Konflikt um Brosius-Gersdorf, die vor der Sommerpause ihre Kandidatur zurückgezogen hatte. Sie war von der SPD nominiert worden, erhielt jedoch nicht ausreichend Unterstützung aus der Union. Die Sozialdemokraten warfen der CDU/CSU daraufhin vor, Absprachen nicht eingehalten zu haben.

Miersch will neues Vertrauensverhältnis

"Es ist offenkundig, dass das, was bei der Verfassungsrichterwahl passiert ist, nicht gut gewesen ist", sagte Miersch. Er bemühe sich gemeinsam mit CDU-Fraktionsvize Jens Spahn um ein neues Vertrauensverhältnis – aktuell liege das Miteinander laut Miersch auf einer Skala von null bis zehn bei sieben.

Um die Zusammenarbeit in der Großen Koalition zu stärken, kündigte Miersch zudem ein Treffen der Fraktionen an. Geplant sei ein gemeinsamer Abend in der kommenden Sitzungswoche, bei dem sich alte und neue Abgeordnete besser kennenlernen sollen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesverfassungsgerichtCDUCSUFrauke Brosius-GersdorfRTLSPD
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom