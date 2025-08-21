Streitpunkt Sicherheitsgarantien für Ukraine Chef der Jungen Union hat klare Forderung an Bundesregierung

Von afp Aktualisiert am 21.08.2025 - 12:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

JU-Chef Johannes Winkel: Er will eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedensmission in der Ukraine. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Debatte um die Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält an. Wenn es nach Johannes Winkel (CDU) geht, steht Deutschland in der Pflicht.

In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Schutztruppe im Ernstfall für zwingend. "Wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass unsere Abhängigkeit vom US-Militär reduziert und Europa endlich erwachsen werden muss, und auf der anderen Seite die Verantwortung verweigern, wenn es zum ersten Mal konkret wird", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zwar handele es sich noch um einen "hypothetischen Fall", denn Winkel zweifle daran, dass Russland wirklich an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert sei. "Sollte es aber dazu kommen, muss Deutschland bereit sein, Truppen in die Ukraine zu entsenden", betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete.