Ukraine: Junge Union will im Ernstfall Bundeswehr-Einsatz

Streitpunkt Sicherheitsgarantien für Ukraine
Chef der Jungen Union hat klare Forderung an Bundesregierung

Von afp
Aktualisiert am 21.08.2025 - 12:49 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0260217152Vergrößern des Bildes
JU-Chef Johannes Winkel: Er will eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedensmission in der Ukraine. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
Die Debatte um die Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält an. Wenn es nach Johannes Winkel (CDU) geht, steht Deutschland in der Pflicht.

In der Debatte um Sicherheitsgarantien für die Ukraine hält der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Schutztruppe im Ernstfall für zwingend. "Wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass unsere Abhängigkeit vom US-Militär reduziert und Europa endlich erwachsen werden muss, und auf der anderen Seite die Verantwortung verweigern, wenn es zum ersten Mal konkret wird", sagte Winkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Zwar handele es sich noch um einen "hypothetischen Fall", denn Winkel zweifle daran, dass Russland wirklich an ernsthaften Friedensverhandlungen interessiert sei. "Sollte es aber dazu kommen, muss Deutschland bereit sein, Truppen in die Ukraine zu entsenden", betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind seit dem Gipfeltreffen in Washington Thema – und führen nicht nur in der Union, sondern auch in der SPD zu Streit. Kanzler Merz pocht darauf, dass Deutschland Verantwortung übernimmt, konkreter wurde er dabei aber nicht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
