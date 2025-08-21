Es geht um einen Millionenbetrag Bundestag stellt fest: AfD-Spende war nicht rechtens

Die Spendenplakate, hier mit Farbbomben attakiert: Die Bundestagsverwaltung kommt zu dem Urteil, dass der wahre Geldgeber verschleiert wurde. (Quelle: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Juergen Augst/imago)

Schon länger wurde über Unregelmäßigkeiten bei einer AfD-Spende berichtet. Jetzt gibt es für die Partei Konsequenzen.

Die Bundestagsverwaltung hat nach monatelanger Prüfung festgestellt, dass Millionenspenden an die AfD im Bundestagswahlkampf 2024 nicht rechtens waren. Wie die Verwaltung auf eine Anfrage der "Bild"-Zeitung mitteilte, erfüllt eine Spende in Höhe von 2,35 Millionen Euro den Bestand einer "unzulässigen Weiterleitungs- bzw. Strohmann-Spende". Die AfD kündigte rechtliche Schritte an.

Bei der besagten Spende handelt es sich um eine Sachspende in Form von etwa 6.400 leuchtend gelben Wahlplakaten. Der ehemalige FPÖ-Funktionär Gerhard Dingler hatte sich als Spender ausgegeben. In einer Stellungnahme begründete er den Schritt mit dem Ukraine-Krieg und seiner Angst vor einer Eskalation. Die AfD sei die einzige deutsche Partei, die sich wirklich für einen Frieden einsetzt.

250.000 Euro Entschädigung

Tatsächlich soll es sich bei ihm um einen "Strohmann" gehandelt haben: Die Bundestagesverwaltung sieht es inzwischen als erwiesen an, dass hinter der Spende der deutsch-schweizerische Immobilien-Milliardär Henning Conle steht. Wie die Bundestagsverwaltung erklärt, hat Dingler im Dezember des vergangenen Jahres von Conle eine Schenkung über 2,6 Millionen Euro erhalten, obwohl es "keine Hinweise auf ein besonderes persönliches Näheverhältnis des Herrn Conle zu Herrn Dingler" gab. Laut Bundestagsverwaltung habe Dingler 250.000 Euro als Aufwandsentschädigung behalten.

Eine juristische Strafe gegen die AfD wurde nicht verhängt, allerdings hat das Ergebnis der Untersuchung finanzielle Auswirkungen auf die Partei. Als im April erste Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung bekannt geworden waren, zahlte die AfD die gleiche Summe an die Bundeskasse. Gegen die Entscheidung, das Geld nun einzubehalten, will die AfD gerichtlich vorgehen.