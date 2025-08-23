Dennoch gibt er zu bedenken, dass die Jugendorganisationen der Parteien am ehesten auffallen würden, wenn sie "was Komisches" machten. Das kann eine ungewöhnliche politische Forderung sein. Selten, so Wurthmann, sei das Phänomen Kevin Kühnert. Der damalige Juso-Vorsitzende wollte nach der Bundestagswahl 2017 verhindern, dass die SPD in eine Große Koalition mit der Union eintritt. Zwar scheiterte er letztlich, aber er machte sich bundesweit bekannt und die Jusos zu einem gewichtigen Player. "Ich würde sagen, Gelegenheitsfenster und Charisma können eine gute Mischung ergeben", urteilt Wurthmann über die Lage damals.

Er sieht Jugendorganisationen zwar auch als "wichtigen Impulsgeber". Doch sie seien besonders bedeutsam für die Sozialisation junger Menschen in Parteien. "Sie bringen wichtige Erfahrungen an die Menschen heran, die vielleicht in der Zukunft Führungspositionen in der Partei übernehmen." Die Grüne Jugend müsse nun entscheiden, wo sie künftig stehen will, sagt er. "Will sie in Daueropposition zu ihrer Partei gehen, auch wenn die Partei selbst gerade in der Opposition ist? Oder will sie Impulsgeberin sein?"

Verhärtete Fronten

Blasel und seine Organisation stehen vor einem Dilemma: Konzentriert sich die Grüne Jugend jetzt still und leise auf Sacharbeit, dürfte sie medial bald kaum noch eine Rolle spielen. Ein Vorteil kann es allerdings sein, wieder näher an die Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak heranzurücken. Die sitzen zwar aktuell nur ein paar Etagen entfernt, doch die Distanz scheint unüberwindbar. Ein besseres Verhältnis zur Parteispitze könnte mehr inhaltlichen Einfluss bedeuten.

Gleichzeitig ist Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter eine bedeutsame Währung. Wer stattfindet, hat auch politisches Gewicht. Doch wenn Skandale die Inhalte überschatten, ist politisch wenig gewonnen. Blasel gibt sich dennoch überzeugt: "Ich würde nicht sagen, dass es uns nie gelungen ist, Themen zu setzen in den vergangenen Monaten."

Fakt ist: Der erbitterte Streit mit der Parteiführung erwies sich für die Grüne Jugend im vergangenen Jahr als hinderlich bei der Durchsetzung ihrer politischen Überzeugungen. Das zeigte der Abtritt des damaligen Bundesvorstands. Mit ihren Forderungen sind die damaligen Verantwortlichen bis heute kein Stück vorangekommen, sie sind in der politischen Versenkung verschwunden. Heute wirkt das Verhältnis zwischen Nachwuchs und Partei trotz der diversen Skandale der vergangenen Monate immerhin nicht so zerrüttet wie damals.

"Das hatte was von Stockholm-Syndrom"