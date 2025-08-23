Grüne Jugend will Neuanfang "Kronprinz Özdemir hat nicht unsere Personalpolitik zu bestimmen"
Nach diversen Skandalen gibt der Rückzug von Jette Nietzard der Grünen Jugend die Chance zur Neuausrichtung. Kann der Co-Vorsitzende Jakob Blasel aus Nietzards Schatten heraustreten?
Jakob Blasel antwortet nicht leichtfertig. Auf die Frage, wie er das Verhältnis der Grünen Jugend zur Partei beschreiben würde, reagiert der 24-Jährige zunächst mit Schweigen. Der Vorsitzende der Jugendorganisation denkt nach. Das tut er oft – fast jede Formulierung wirkt wohlüberlegt. Bloß nichts Falsches sagen. Der Gegensatz zwischen Blasel und seiner Co-Vorsitzenden Jette Nietzard könnte damit kaum größer sein. Ihren Namen nimmt er nicht ein einziges Mal in den Mund.
Die Grüne Jugend hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Erst kündigte im vergangenen September der gesamte Vorstand der Grünen-Nachwuchsorganisation den Rücktritt von allen Ämtern an und verließ anschließend die Partei wegen tiefgreifender inhaltlicher Differenzen.
Dann übernahmen Blasel und Nietzard die Ämter der sogenannten Sprecher und wagten als neue Doppelspitze den Neustart für die Grüne Jugend. Doch Ruhe kehrte nicht ein, das stellte Nietzard sicher.
Ob Anti-Polizei-Pulli oder kontroverse Posts im Netz wie dieser hier: "Männer die ihre Hand beim Böllern verlieren können zumindest keine Frauen mehr schlagen" (sic!). Die 26-Jährige ließ kaum eine Provokation aus und geriet nicht nur in die Schlagzeilen, sondern erntete auch ungewöhnlich deutliche Kritik aus der eigenen Partei. Parteikollegen wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann forderten sie gar zum Parteiaustritt auf.
Vor einigen Wochen dann kündigte Jette Nietzard an, für das Amt der Sprecherin im Oktober nicht erneut zu kandidieren. In der Partei herrschte Erleichterung. Doch was folgt aus diesem Schritt für die Grüne Jugend? Kommt nun das Ende der Fundamentalopposition gegen die Mutterpartei, kehrt Ruhe ein? Oder greift auch Blasel zum Megafon – nur vielleicht weniger intuitiv, etwas überlegter?
Blasel beklagt "komischen" Umgang
Der Klimaschutzaktivist aus Kiel stand bisher im Schatten seiner lauten Co-Vorsitzenden. Zum Treffen in Berlin-Mitte kommt er mit dem Rad. Das Büro der Jugendorganisation – selbes Gebäude wie die Grünen, anderer Eingang – wirkt karg und ungemütlich: ein paar Schreibtische, kein Firlefanz. Ein Umzug innerhalb des Hauses steht an. Blasel setzt sich auf einen der Drehstühle, wirkt aufgeräumt. Auch wenn er Nietzards Vorgehen nicht offensiv verteidigt, angesprochen auf ihren Rückzug gibt er sich unversöhnlich mit seiner Partei und fällt seiner Co-Vorsitzenden nicht in den Rücken.
"Ich finde, dass es total hart ist, dass sich das so zugespitzt hat", sagt er. "Und ich finde, dass diese Partei grundsätzlich reflektieren muss, wie sie Menschen besser vor Angriffen dieser Härte schützt." Es sei aber erst einmal "erleichternd", dass es am Ende trotzdem ein so "selbstbestimmter Rückzug" gewesen sei. Der Umgang seiner Partei mit der Grünen Jugend sei allerdings "manchmal komisch", "unsouverän oder schlichtweg unangemessen" gewesen, hält er fest. Er wirkt nicht wie jemand, der seiner Partei nun bedingungslos die Hand reichen will.
Was soll sie also bringen – die Zukunft? Geht es nach Blasel, sollen künftig Themen im Vordergrund stehen, nicht der innerparteiliche Streit. Der Jugendverband solle "kampagnenfähiger" werden, auch über die Arbeit mit der Partei hinaus Themen setzen. Er will einen Mietendeckel, ein gerechtes Steuersystem. Es ist eine dezidiert linke Politik. Eigentlich ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Nachwuchsorganisation die Mutterpartei von rechts oder eben links, wie bei den Grünen, vor sich hertreibt.
Schwieriger Neustart für die Grünen
Doch für die Grünen kam der öffentliche Richtungsstreit mit dem Nachwuchs zur Unzeit. Nach dem Ende der Regierungsbeteiligung in der unbeliebten Ampelkoalition müssen sich die Grünen neu definieren. Wollen sie eine Partei der Mitte mit Anschluss an alle Wählerschichten sein? Oder sich als linke Alternative zur SPD positionieren? Bei der Bundestagswahl im Februar haben die Grünen 700.000 Wählerinnen und Wähler an die Linke verloren. Ihnen war die Partei offenbar nicht links genug.
Blasel findet: "Zu sagen, wir machen für alle Menschen Politik, ist willkürlich, weil uns niemals alle Menschen glauben werden, dass wir Politik für sie machen." Das klingt nicht nach Partei der Mitte.
Doch gleichzeitig will der Realo-Grüne Cem Özdemir in Baden-Württemberg im kommenden Jahr Ministerpräsident werden und Kretschmann ablösen. Um das zu schaffen, muss er die bürgerliche Mitte von sich überzeugen. Deshalb warnte er seine Partei jüngst öffentlichkeitswirksam vor einem Linksruck. Ähnlich wie Kretschmann legte auch er Nietzard einen Parteiaustritt nahe. Das hat Blasel ihm offenbar nicht vergeben: "Cem Özdemir hat als Baden-Württemberger Kronprinz nicht das Recht, die Personalpolitik in unserem Verband zu bestimmen."
Der Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann, der an der Universität Mannheim forscht, ist der Auffassung, dass die Nachwuchsorganisation ihrer Partei zuletzt eher geschadet hat. Viel von dem, was passiert sei, habe "den kompletten Kurs, den die Grünen zuletzt in der Bundesregierung gefahren haben, konterkariert", sagt er. Die Partei versuche, sich in der politischen Mitte zu etablieren und neue Wählerschichten zu erschließen. Nietzards Aktionen haben genau diese Mitte verprellt. Wurthmann ergänzt, dass diese Aktionen auch nicht inhaltlicher Natur gewesen seien, es habe sich um reine Provokationen gehandelt. "Inwiefern das irgendwem nutzt, kann ich nicht erkennen."
Dennoch gibt er zu bedenken, dass die Jugendorganisationen der Parteien am ehesten auffallen würden, wenn sie "was Komisches" machten. Das kann eine ungewöhnliche politische Forderung sein. Selten, so Wurthmann, sei das Phänomen Kevin Kühnert. Der damalige Juso-Vorsitzende wollte nach der Bundestagswahl 2017 verhindern, dass die SPD in eine Große Koalition mit der Union eintritt. Zwar scheiterte er letztlich, aber er machte sich bundesweit bekannt und die Jusos zu einem gewichtigen Player. "Ich würde sagen, Gelegenheitsfenster und Charisma können eine gute Mischung ergeben", urteilt Wurthmann über die Lage damals.
Er sieht Jugendorganisationen zwar auch als "wichtigen Impulsgeber". Doch sie seien besonders bedeutsam für die Sozialisation junger Menschen in Parteien. "Sie bringen wichtige Erfahrungen an die Menschen heran, die vielleicht in der Zukunft Führungspositionen in der Partei übernehmen." Die Grüne Jugend müsse nun entscheiden, wo sie künftig stehen will, sagt er. "Will sie in Daueropposition zu ihrer Partei gehen, auch wenn die Partei selbst gerade in der Opposition ist? Oder will sie Impulsgeberin sein?"
Verhärtete Fronten
Blasel und seine Organisation stehen vor einem Dilemma: Konzentriert sich die Grüne Jugend jetzt still und leise auf Sacharbeit, dürfte sie medial bald kaum noch eine Rolle spielen. Ein Vorteil kann es allerdings sein, wieder näher an die Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak heranzurücken. Die sitzen zwar aktuell nur ein paar Etagen entfernt, doch die Distanz scheint unüberwindbar. Ein besseres Verhältnis zur Parteispitze könnte mehr inhaltlichen Einfluss bedeuten.
Gleichzeitig ist Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter eine bedeutsame Währung. Wer stattfindet, hat auch politisches Gewicht. Doch wenn Skandale die Inhalte überschatten, ist politisch wenig gewonnen. Blasel gibt sich dennoch überzeugt: "Ich würde nicht sagen, dass es uns nie gelungen ist, Themen zu setzen in den vergangenen Monaten."
Fakt ist: Der erbitterte Streit mit der Parteiführung erwies sich für die Grüne Jugend im vergangenen Jahr als hinderlich bei der Durchsetzung ihrer politischen Überzeugungen. Das zeigte der Abtritt des damaligen Bundesvorstands. Mit ihren Forderungen sind die damaligen Verantwortlichen bis heute kein Stück vorangekommen, sie sind in der politischen Versenkung verschwunden. Heute wirkt das Verhältnis zwischen Nachwuchs und Partei trotz der diversen Skandale der vergangenen Monate immerhin nicht so zerrüttet wie damals.
"Das hatte was von Stockholm-Syndrom"
Blasel gibt unumwunden zu, dass die Entfremdung zwischen der Jugend und der Partei während der Ampeljahre gewachsen ist. "Das hatte bei den Grünen ein bisschen was von Stockholm-Syndrom während der Regierungsbeteiligung", sagt er über diese Zeit. "Da hat man erst Kompromisse mit ganz vielen Bauchschmerzen mitgetragen und sie einige Tage später so verteidigt, als wäre das die eigene Position." Einige Entscheidungen seien nicht nachvollziehbar gewesen, sagt er mit Blick auf den Braunkohletagebau in Lützerath oder die Reform des Gemeinsamen europäischen Asylsystems Geas.
Diese Zeit ist nun vorbei, die Ampel liegt hinter den Grünen. Doch womöglich ist die Phase der Neuorientierung eine noch schwerere für die Partei. Zwar kennen die Grünen den Richtungsstreit zwischen rechts und links nur zu gut – zwischen Realos und Fundis. Doch die aktuelle Entfremdung zwischen Nachwuchs und Mutterpartei steht exemplarisch für die Zerrissenheit der Grünen auf der Suche nach dem richtigen Kurs für die Zukunft.
Ob Jugendorganisation und Partei wieder zusammenfinden, ist offen. "Ich finde, dass wir genauso starke Grüne brauchen, wie die Grünen einen starken Jugendverband brauchen", sagt Blasel. Am Ende gehe es aber auch darum, wo sich die Grünen hinbewegten – und nicht nur darum, wie sich die Grüne Jugend bewege, stellt er klar. Es klingt nicht nach völliger Verweigerung, einen gemeinsamen Weg zu finden.
Blasel muss nun den Kurs der Grünen Jugend in dieser schwierigen Phase vorgeben, mindestens bis Oktober hat er noch, dann wird ein neuer Vorstand gewählt. Politisch ist dieser Kurs klar links. Daran dürfte sich kaum etwas ändern. Vielmehr geht es um Kommunikation und Auftreten.
Schlagzeilen macht derweil allerdings weiter Nietzard. Sie erkundigte sich öffentlichkeitswirksam über berufliche Perspektiven ab Herbst. "Ich muss Geld verdienen; das ist die einzige Bedingung." Ein traditioneller 40-Stunden-Bürojob solle es aber bitteschön nicht sein, stellte sie klar. Die Aufregung über ihre Chuzpe ließ wieder mal nicht lange auf sich warten.
