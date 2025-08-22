Neue Kampagne der Linken Das steckt hinter der Mieten-Offensive

22.08.2025

Jan van Aken: Er ist Co-Vorsitzender der Linken. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Im Bundestagswahlkampf punktete die Linke vor allem mit sozialen Themen – allen voran mit ihrem Kampf gegen hohe Mieten. Auf diesen Erfolg will die Partei nun aufbauen.

Die Linke will ihr Profil in den Bereichen Wohnungspolitik und soziale Gerechtigkeit mit einer bundesweiten Mietenkampagne weiter schärfen. Die Linke werde in der breiten Öffentlichkeit als Partei der Mieterinnen und Mieter wahrgenommen, heißt es in einem Antrag, der t-online vorliegt. Die Vorsitzenden wollen ihn am Samstag in den Parteivorstand einbringen. Man wolle mit einer bundesweiten Kampagne dieses Thema setzen. Das beantragte Budget dafür liegt bei 95.000 Euro, die Aktionen sollen im Herbst starten.

Zum Auftakt ist am ersten Oktoberwochenende eine Konferenz mit Aktiven geplant. "Wir setzen darauf, direkte Verbesserungen im Leben der Menschen zu erreichen, und bilden unsere Aktiven dafür aus", heißt es in dem Antrag. Ziel sei es, "konkrete Erfolge gegen Immobilienkonzerne und Vermieter" zu erzielen. Daher sollen die Kernaktivitäten der Kampagnen vor Ort stattfinden und von örtlichen Einheiten mit Unterstützung der Partei getragen werden. "Die Arbeit, die sie überall in den Stadtvierteln, Nachbarschaften und Wohnblöcken machen, machen wir bundesweit sichtbar und spitzen sie zu."

Man wolle nun flächendeckend Aktive ausbilden, so die Idee der Mieten-Kampagne. Diese sollen den Plänen nach als Mietexperten vor Ort ansprechbar sein, Aktionen koordinieren und Wissen weitergeben. Die Arbeit vor Ort soll dann mit einer bundesweiten Öffentlichkeitsarbeit koordiniert werden.

Van Aken: "dreiste Tricks und Lügen"

Parteichef Jan van Aken moniert, dass die "verdammten Mieten" immer noch zu hoch seien. Sehendenden Auges lasse die Bundesregierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu, dass Millionen von Menschen nicht mehr wüssten, wie sie ihre Miete bezahlen sollten. Auf der anderen Seite würden Immobilienkonzerne "mit dreisten Tricks und Lügen" den Mieterinnen und Mietern immer mehr Geld aus der Tasche ziehen. "Es muss Schluss damit sein, dass Wohnungskonzerne die arbeitenden Menschen ausbeuten", fordert der Co-Parteichef.

"Tausende Mitglieder haben im vergangenen Wahlkampf Erfahrung im Haustürwahlkampf gesammelt, Zehntausende junge Neumitglieder brennen darauf, gemeinsam etwas zu bewegen", so van Aken weiter. Dieses Potenzial werde man nun für die geplante Mietenkampagne nutzen. Die Linke mache Druck, bis der Mietendeckel endlich komme.

Die Linke hat bei der Bundestagswahl im Februar einen unerwarteten Erfolg eingefahren. Viele hatten die Partei nach dem Austritt der früheren Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht bereits abgeschrieben. Noch im Herbst 2024 lagen ihre Umfragewerte bei nur etwa drei Prozent. Am Wahltag im Februar erreichte sie dann 8,8 Prozent. Die Linke hat bei der Abstimmung vor allem Wählerinnen und Wähler von den Grünen gewonnen – ganze 700.000. Auch die Mitgliederzahl schoss in die Höhe.

Linke setzt auf soziale Themen

Im Wahlkampf positionierte sie sich vorrangig gegen hohe Mieten und teure Lebensmittel und konnte damit offensichtlich punkten. Themen wie Migration oder außenpolitische Aspekte wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, welche die Ex-Linke Wagenknecht in den Fokus gerückt hatte, bediente die Partei nicht offensiv. Stattdessen konzentrierte sie sich auf soziale Aspekte und startete zum Beispiel eine sogenannte Mietwucherapp. Diesen Weg geht die Partei nun offensichtlich weiter.