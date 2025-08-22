Gemeinsames Unternehmen geplant Klöckner stellte für CDU Kontakt zu "Nius"-Geldgeber her

Die CDU und der "Nius"-Finanzier Frank Gotthardt wollten offenbar vor zwei Jahren gemeinsam ein Unternehmen gründen. Im Fokus steht erneut Julia Klöckner.

Nach dem umstrittenen Auftritt von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) beim Sommerfest der CDU Koblenz rücken ihre Verbindungen zum Unternehmer Frank Gotthardt erneut in den Mittelpunkt.

Die Veranstaltung fand in den Räumen der CompuGroup Medical statt, einem Unternehmen, das Gotthardt gehört, der auch Verleger des rechtskonservativen Onlinemediums "Nius" ist. Nun zeigen Recherchen von "table.media", dass die Beziehung zwischen Klöckner und dem Unternehmer enger ist als bislang bekannt.

"China Club"-Pläne der CDU

Im Jahr 2023 verhandelte die Bundes-CDU demnach sogar darüber, mit Gotthardt gemeinsam ein Unternehmen zu gründen, das dauerhaft mit dem "Erhalt und Ausbau" der IT-Struktur der CDU beauftragt worden wäre. Das Projekt soll nach internen Unterlagen den Namen "China Club" getragen haben – derselbe Name wie der exklusive Berliner Club über dem Hotel Adlon, in dem sich die Beteiligten zu Besprechungen trafen.

Der Kontakt zu Gotthardt soll überwiegend über die damalige Schatzmeisterin Klöckner oder den CDU-Geschäftsführer Christoph Hoppe abgelaufen sein. Beim ersten Treffen im China Club soll auch Parteichef Friedrich Merz anwesend gewesen sein.

Kernaufgabe des geplanten Unternehmens wäre der Aufbau einer App gewesen, die als Schnittstelle zur Mitgliederdatenbank dienen und die Kampagnenfähigkeit der CDU professionalisieren sollte. Zudem sollten parteiinterne Prozesse wie Mitgliederpartizipation, Verwaltung und Kommunikation weiterentwickelt werden. Damit wäre dem Unternehmen eine zentrale Rolle in künftigen Wahlkämpfen zugekommen.

Gotthardt als Mehrheitspartner

Laut einer vertraulichen E-Mail vom 12. Juni 2023 sollte die CDU lediglich 24,9 Prozent der Anteile halten, während Gotthardt als Mehrheitsgesellschafter vorgesehen war. Für die CDU hätte dies den Vorteil gehabt, dass Gotthardts Kapitalbeteiligung nicht anzeigepflichtig gewesen wäre, also nicht öffentlich sichtbar. Die Zusammenarbeit war auf Jahre hinaus angelegt.