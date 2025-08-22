Bayern-Leihspieler muss auf die Bank

Bundesbauministerin Verena Hubertz: Im Januar erwartet die SPD-Politikerin ihr erstes Kind. (Quelle: Dominik Butzmann)

Bundesbauministerin Verena Hubertz nimmt ab Dezember eine berufliche Auszeit. Dafür gibt es einen freudigen Grund.

Bundesbauministerin Verena Hubertz ist schwanger. Wie der "Trierische Volksfreund" unter Berufung auf die SPD-Politikerin schreibt, erwartet sie im Januar ihr erstes Kind. "Mein Partner und ich sind überglücklich", sagte die 37-jährige Politikerin der Zeitung, ohne allerdings den Namen des Vaters zu nennen.

Von Dezember bis Anfang März will die Ministerin eine berufliche Auszeit nehmen. "Ich werde während der Zeit des Mutterschutzes pausieren, Elternzeit nimmt mein Partner", erklärte Hubertz.