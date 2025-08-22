"Sind überglücklich" Bauministerin Hubertz bekommt ihr erstes Kind
Bundesbauministerin Verena Hubertz nimmt ab Dezember eine berufliche Auszeit. Dafür gibt es einen freudigen Grund.
Bundesbauministerin Verena Hubertz ist schwanger. Wie der "Trierische Volksfreund" unter Berufung auf die SPD-Politikerin schreibt, erwartet sie im Januar ihr erstes Kind. "Mein Partner und ich sind überglücklich", sagte die 37-jährige Politikerin der Zeitung, ohne allerdings den Namen des Vaters zu nennen.
Von Dezember bis Anfang März will die Ministerin eine berufliche Auszeit nehmen. "Ich werde während der Zeit des Mutterschutzes pausieren, Elternzeit nimmt mein Partner", erklärte Hubertz.
Die im rheinland-pfälzischen Trier geborene Sozialdemokratin war erst Anfang Mai als Ministerin vereidigt worden. Im März möchte sie nach eigenen Worten wieder in ihr Regierungsamt zurückkehren: "Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium."
- Nachrichtenagentur dpa