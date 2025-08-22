t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Verena Hubertz: Bundesbauministerin ist erstmals schwanger

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBundesbank schlägt Alarm bei der Rente
TextARD-Adelsexperte ist tot
TextPrivate Parkplatzbetreiber kassieren ab
TextBayern-Leihspieler muss auf die Bank
TextKrebs: Millionen Deutsche verweigern Test

"Sind überglücklich"
Bauministerin Hubertz bekommt ihr erstes Kind

Von dpa
Aktualisiert am 22.08.2025 - 16:42 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0823247684Vergrößern des Bildes
Bundesbauministerin Verena Hubertz: Im Januar erwartet die SPD-Politikerin ihr erstes Kind. (Quelle: Dominik Butzmann)
News folgen

Bundesbauministerin Verena Hubertz nimmt ab Dezember eine berufliche Auszeit. Dafür gibt es einen freudigen Grund.

Bundesbauministerin Verena Hubertz ist schwanger. Wie der "Trierische Volksfreund" unter Berufung auf die SPD-Politikerin schreibt, erwartet sie im Januar ihr erstes Kind. "Mein Partner und ich sind überglücklich", sagte die 37-jährige Politikerin der Zeitung, ohne allerdings den Namen des Vaters zu nennen.

Loading...

Von Dezember bis Anfang März will die Ministerin eine berufliche Auszeit nehmen. "Ich werde während der Zeit des Mutterschutzes pausieren, Elternzeit nimmt mein Partner", erklärte Hubertz.

Die im rheinland-pfälzischen Trier geborene Sozialdemokratin war erst Anfang Mai als Ministerin vereidigt worden. Im März möchte sie nach eigenen Worten wieder in ihr Regierungsamt zurückkehren: "Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
SPDTrierVerena Hubertz
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom