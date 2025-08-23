Wird es eine ehemalige Ministerin? Geheimniskrämerei um Kandidatin fürs Verfassungsgericht

23.08.2025

Verfassungsrichter (Symbolbild): Die SPD will noch keinen Namen für ihren neuen Vorschlag nennen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Wer wird SPD-Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht? Erste Namen sind in Umlauf, von den Grünen gibt es Kritik am Verfahren.

Der Poker um eine neue Kandidatin der SPD für das Bundesverfassungsgericht geht weiter. Die Sozialdemokraten machen aus der Angelegenheit eine Geheimsache. "Wir haben einen Namen - und den werde ich jetzt aber garantiert nicht nennen", sagte Fraktionschef Matthias Miersch am Donnerstag im RTL/ntv-"Frühstart". Der Vorschlag werde zunächst mit der Union, aber auch mit Grünen und Linken besprochen - "denn wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit".

Doch in Berlin brodelt die Gerüchteküche. Mittlerweile scheint klar zu sein, dass es auf jeden Fall eine Frau sein wird. Die Namen der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, oder der ehemaligen Innenministerin, Nancy Faeser, werden in den Raum geworfen. Die "Bild"-Zeitung hat Barley als Top-Kandidatin ausgemacht. Aus Unionskreisen habe man vernommen, dass Barley als "gute Kandidatin" gelte und in der Union "mehrheitsfähig" sei. Bestätigen wollte man die Personalie aber nicht.

Für Barley spricht, dass sie Juristin ist und Richterin in Trier war. Unter Angela Merkel war sie Justizministerin, kennt sich also im Fach bestens aus. Das Ministeramt könnte es der CDU auch leichter machen, der SPD zuzustimmen – auch wenn sie dem linken Flügel der Sozialdemokraten zugerechnet wird. Im Europawahlkampf 2019 trat sie als Spitzenkandidatin der SPD an. Auf eine Anfrage der "Bild" reagierte das Büro von Barley zunächst nicht.

Nancy Faeser war Innenministerin in der Ampelkoalition. Auch sie ist Juristin, arbeitete aber als Rechtsanwältin, nicht als Richterin. Sie dürfte kaum infrage kommen, berichtet die "Tagesschau".

Grüne kritisieren SPD-Verhalten

Die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf im Bundestag war vor der Sommerpause geplatzt, weil Unionsfraktionschef Jens Spahn die Zustimmung seiner Fraktion zum vorab in der Koalition abgestimmten Personaltableau nicht mehr garantieren konnte. Teile seiner Fraktion lehnten die SPD-Kandidatin unter anderem wegen deren Haltung zu Abtreibungen ab. Inzwischen hat Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurückgezogen, die SPD muss nun einen neuen Vorschlag machen.

Kritik an der Geheimniskrämerei der SPD kommt von den Grünen. "Dass Matthias Miersch jetzt öffentlich angekündigt hat, er habe einen Namen für eine Person, ohne aber notwendige Gespräche mit allen demokratischen Fraktionen hierzu geführt zu haben, ist nach dem bisherigen Verlauf der gescheiterten Wahl unklug und heizt zudem unnötig Spekulationen an", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann dem "Spiegel".