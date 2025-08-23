Nonne spricht über Masturbation und Sex

Von dpa 23.08.2025 - 16:31 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Reinhold Bocklet mit seiner Ehefrau Rosemarie: Der CSU-Politiker wurde 82 Jahre alt. (Quelle: B. Lindenthaler/imago)

Er galt als versierter Europapolitiker, prägte aber auch viele Jahre die bayerische Politik. Nun ist Reinhold Bocklet gestorben.

Der langjährige Vizepräsident des bayerischen Landtags, Reinhold Bocklet, ist tot. Der 82-Jährige starb am Samstag in München, wie der Landtag mitteilte. Details wurden nicht genannt.

"Reinhold Bocklet war ein leidenschaftlicher Parlamentarier und überzeugter Demokrat", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Der CSU-Politiker habe in mehreren herausgehobenen Positionen die Politik im Freistaat maßgeblich mitgestaltet. "Von seiner reichen Erfahrung und seiner singulären europapolitischen Kompetenz konnte der Landtag immer wieder in besonderer Weise profitieren."

Der Europapolitiker Bocklet war von 1994 bis 2018 Mitglied des bayerischen Landtags und von 2008 an Landtagsvizepräsident. Er wurde 1943 im oberbayerischen Schongau geboren und startete seine politische Laufbahn als Mitglied des Europäischen Parlaments, dem er von 1979 bis 1993 angehörte. Danach wechselte er in die bayerische Landespolitik.

Bocklet war auch Minister

Unter dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber wurde Bocklet Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 1998 übernahm er das Amt des Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei.