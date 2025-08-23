1.000 Kilometer Gewaltmarsch Kevin Kühnert meldet sich zurück

Von dpa 23.08.2025 - 23:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kevin Kühnert, ehemaliger SPD-Generalsekretär. Er hat sich derzeit dem Wandern verschrieben. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Steffen Proessdorf/imago)

Der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich wieder zu Wort gemeldet. Er lief nach eigenen Angaben 50.000 Meter bergauf.

Kevin Kühnert hat nach eigenen Angaben rund 1.000 Kilometer durch Österreich zurückgelegt. Der frühere SPD-Generalsekretär wanderte auf dem Nordalpenweg, wie er auf Instagram berichtete. "Vor einem halben Jahr habe ich ein paar Leuten erzählt, dass ich im Sommer den Nordalpenweg wandern werde. Denn wenn es erstmal ausgesprochen ist, gibt es kein Zurück", schrieb der 36-Jährige.

In 50 Etappen habe er in den vergangenen zwei Monaten seine Liebe zu den Bergen und zu Österreich ausleben können. "Und nein, das Wandern ist natürlich kein Zaubertrank gegen alles Mögliche. Aber es schafft Raum und Zeit zum Nachdenken, Sortieren, Orientieren", schilderte Kühnert seine Eindrücke beim Solo-Wandern.

"Unterwegs verschieben sich die Maßstäbe schnell"

Auf Instagram veröffentlichte Kühnert zahlreiche Fotos mit Berg- und Tiermotiven sowie unterschiedlichen Wetterlagen. "Unterwegs verschieben sich die Maßstäbe schnell. Regen, Wind, Kälte und sogar Neuschnee verlieren beim stoischen Wandern des Tagespensums schon bald an Bedeutung", schrieb er dazu.

Oasen im Alltag einer Fernwanderung seien für ihn Begegnungen unterwegs oder auch "drei Minuten lauwarmes Duschwasser anstelle von kalter Katzenwäsche". Unter extremen Bedingungen sei es "die Einfachheit, die den guten Moment ermöglicht". Kühnert zeigt sich auf den Fotos in Wanderkleidung, mit Hose, T-Shirt und Kappe.

Kühnert hatte 2024 Amt niedergelegt

Kühnert war im Oktober 2024 überraschend als SPD-Generalsekretär zurückgetreten und hatte auf eine erneute Bundestagskandidatur verzichtet. Als Begründung nannte er gesundheitliche Probleme, im April verwies er in der "Zeit" zudem auf Sorgen um seine persönliche Sicherheit. Welche beruflichen Pläne er nun verfolgt, ließ er offen.

Er schrieb lediglich: "Diese Herausforderung sollte ganz gezielt eine andere sein. Eine für den Körper – und für den Willen. Genau jetzt hatte ich einmal die Zeit dafür. Wer weiß, wann das mal wieder der Fall sein wird…"