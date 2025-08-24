Bekannter Rechtsextremist Kubitschek spaltet die AfD-NRW kurz vor der Wahl

24.08.2025

Götz Kubitschek: Er ist einer der umtriebigsten Netzwerker der Neuen Rechten. (Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Kurz vor der Kommunalwahl droht der AfD Nordrhein-Westfalen weiterer Ärger: Kreisverbände haben den Rechtsextremisten Götz Kubitschek zu sich eingeladen. Der Landesvorstand protestiert.

Götz Kubitschek ist einer der wirkmächtigsten Rechtsextremisten in Deutschland. Sein Gutshof in Schnellroda, Sachsen-Anhalt, gilt als Pilgerort für Gleichgesinnte und Kaderschmiede für die Neue Rechte. Durch Podcasts und Bücher, die unter anderem über seinen Verlag Antaois sowie seine Zeitschrift "Sezession" erscheinen, beeinflusst er die Szene maßgeblich. Vor Kurzem erst verteidigte er in einem Streitgespräch das umstrittene Konzept der "Remigration", also der Abschiebung von Migranten im großen Stil, das Gerichte als verfassungsfeindlich bewerten. Eng hat ihn seit Jahren der Verfassungsschutz im Blick.

Nun geht Kubitschek auf Reisen in den Westen: Im September will er in Nordrhein-Westfalen, gleich nach der Kommunalwahl, mehrere Auftritte für AfD-Kreisverbände absolvieren. Nach Recherchen von t-online hat ihn nicht nur die AfD Düsseldorf eingeladen, die seinen Auftritt am 15. September bereits fleißig bewirbt. "Die ersten 100 Tage – eine Vision" solle Kubitscheks Vortrag heißen, schreibt der Verband auf seiner Homepage. Kubitschek werde "uns wichtige Denkanstöße für die Zukunft Deutschlands und der AfD mitgeben", heißt es weiter.

Der Düsseldorfer Kreischef Elmar Salinger erklärt auf Nachfrage von t-online, man habe Kubitschek als einen "geschätzten Verfechter und Verleger der Meinungsfreiheit" eingeladen. So wolle man insbesondere zur "Entdämonisierung" bestimmter Personen beitragen.

Auch bei der AfD Bonn will Kubitschek Mitte September zu Gast sein. Der Termin ist noch nicht öffentlich, Ort und Datum will der dortige Kreisverband auf Nachfrage von t-online nicht nennen, teilt auf Nachfrage aber mit: "Da Herr Kubitschek nun in mehreren Städten in NRW auftreten wird, nutzen wir die Gelegenheit." Nicht ausgeschlossen ist damit, dass Kubitschek noch mehr Termine in NRW wahrnimmt.

Provokation für Landeschef – der will durchgreifen

Eine Provokation ist das nicht zuletzt für den NRW-Landesvorstand um Martin Vincentz. Denn während Vertreter der radikalsten Flügel in der AfD regelmäßig in Schnellroda zu Gast sind, distanziert sich der NRW-Landesvorstand von Kubitschek. Vincentz will seinen Landesverband eigentlich gemäßigter ausrichten – und so auch einer Einstufung des Verfassungsschutzes als "gesichert rechtsextrem" entgehen. In einem seit Monaten anhaltenden Macht- und Richtungskampf, unter anderem zwischen Vincentz und Matthias Helferich, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Dortmund, positionierte sich Kubitschek zudem auf Helferichs Seite.