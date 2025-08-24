Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Von t-online , KON 24.08.2025 - 14:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Selina Holl: Die 31-Jährige ist ab Ende September nicht mehr Bürgermeisterin (Quelle: Nicole Schielberg/altheim-alb.de)

Bei den kleinen Gemeinden rutscht Deutschland immer mehr in einer Bürgermeister-Krise. Jetzt schmeißt in Baden-Württemberg eine 31-Jährige hin – und erhebt Anschuldigungen.

2023 wurde Selina Holl mit 89 Prozent in das Bürgermeisteramt der baden-württembergischen Gemeinde Altheim (Alb) gewählt – gut zwei Jahre später schmeißt die 31-Jährige wegen "anhaltender Kritik" der Bewohner hin. In einer auf der Webseite der Gemeinde veröffentlichten Mitteilung erklärt Holl, dass die Anwohner wiederholt ihren Einsatz für die Gemeinde als frische Mutter infrage gestellt. Sie schreibt: "Ich wüsste nicht, was ich Ihnen noch mehr geben sollte."

Die Bürgermeisterin führt in der Mitteilung aus: "Hauptgrund des Rücktritts ist die anhaltende Kritik und ein damit verbundenes Misstrauen gegenüber mir und meinen Mitarbeitern und ständig wiederkehrende Beschwerden über unsere Arbeitsleistung, die den Arbeitsablauf massiv beeinflussen und erschweren." Sie betont, dass sie immer vollen Einsatz gezeigt habe – "auch während des Mutterschutzes sowie kurz nach Geburt meiner Tochter im Krankenhaus und während des Wochenbetts".

Gemeinderat war wohl mit Holl zufrieden

Die Entscheidung für den Rücktritt falle ihr nicht leicht. Holl habe "jede einzelne Sekunde des Bürgermeisterdaseins unheimlich genossen". Gleichzeitig macht sie ihren Kritikern auch mindestens indirekt einen Vorwurf: "Es ist für mich schwer zu begreifen und auch äußerst bedauerlich und schmerzhaft, dass dieses von mir eingebrachte Fachwissen, das Herzblut, meine Menschlichkeit, Nahbarkeit und Tatkraft zum Wohle der Gemeinde wohl nicht ausreichend waren." Holl fügt hinzu: "Ich wüsste nicht, was ich Ihnen noch mehr geben sollte."

Wie ihr parteiloser Stellvertreter Heinz Erb gegenüber dem "SWR" betont, stand der Gemeinderat hinter Holl. Gleichzeitig gibt auch er zu, dass "die Altheimer ein bisschen unzufrieden" gewesen seien. Von Holls Ausscheiden Ende September bis zur Bürgermeisterneuwahl, die wahrscheinlich im November oder Dezember durchgeführt wird, vertreten ihre Stellvertreter die junge Bürgermeisterin.