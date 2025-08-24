Alle Minister einbestellt Merz ruft wohl für Montag zum Krisengipfel ins Kanzleramt
Krisentreffen im Kanzleramt: Der Kanzler bestellt laut eines Berichts sein komplettes Kabinett ein.
Für den Montag bestellt Bundeskanzler Friedrich Merz scheinbar sein gesamtes Kabinett zum Krisentreffen ins Kanzleramt ein. Das berichtet das Portal "Table Media".
Es gehe darum, den holprigen Start der Koalition auszubügeln und Druck auf Reformen anzustoßen, so das Portal. Dabei sein sollen am Montag um 15 Uhr auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Unions-Fraktionschef Jens Spahn.
Koalition seit Wochen im Konflikt
In den vergangenen Wochen war es in der Koalition immer wieder zu Konflikten. Nach der gescheiterten Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht war die Stimmung in beiden Fraktionen nervös.
Auch während der politischen Sommerpause belauerten sich die Koalitionäre. Finanzminister Lars Klingbeil forderte von seinen Ministerkollegen Einsparungen, brachte außerdem Steuererhöhungen ins Spiel. Unionsvertreter erklärten schnell, höhere Steuern seien mit ihnen nicht zu machen.