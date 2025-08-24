Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Alle Minister einbestellt Merz ruft wohl für Montag zum Krisengipfel ins Kanzleramt

Von t-online , jse Aktualisiert am 24.08.2025 - 16:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Lars Klingbeil (l) und Friedrich Merz: Wie geht es mit ihrer Koalition weiter? (Quelle: Thomas Trutschel/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Krisentreffen im Kanzleramt: Der Kanzler bestellt laut eines Berichts sein komplettes Kabinett ein.

Für den Montag bestellt Bundeskanzler Friedrich Merz scheinbar sein gesamtes Kabinett zum Krisentreffen ins Kanzleramt ein. Das berichtet das Portal "Table Media".

Loading...

Es gehe darum, den holprigen Start der Koalition auszubügeln und Druck auf Reformen anzustoßen, so das Portal. Dabei sein sollen am Montag um 15 Uhr auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Unions-Fraktionschef Jens Spahn.

Koalition seit Wochen im Konflikt

In den vergangenen Wochen war es in der Koalition immer wieder zu Konflikten. Nach der gescheiterten Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht war die Stimmung in beiden Fraktionen nervös.