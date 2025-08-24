t-online - Nachrichten für Deutschland
Schwarz-rote Koalition: Merz ruft wohl alle Minister zu Krisengipfel

Alle Minister einbestellt
Merz ruft wohl für Montag zum Krisengipfel ins Kanzleramt

Von t-online, jse
Aktualisiert am 24.08.2025 - 16:17 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0825914807Vergrößern des Bildes
Lars Klingbeil (l) und Friedrich Merz: Wie geht es mit ihrer Koalition weiter? (Quelle: Thomas Trutschel/imago)
News folgen

Krisentreffen im Kanzleramt: Der Kanzler bestellt laut eines Berichts sein komplettes Kabinett ein.

Für den Montag bestellt Bundeskanzler Friedrich Merz scheinbar sein gesamtes Kabinett zum Krisentreffen ins Kanzleramt ein. Das berichtet das Portal "Table Media".

Es gehe darum, den holprigen Start der Koalition auszubügeln und Druck auf Reformen anzustoßen, so das Portal. Dabei sein sollen am Montag um 15 Uhr auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Unions-Fraktionschef Jens Spahn.

Koalition seit Wochen im Konflikt

In den vergangenen Wochen war es in der Koalition immer wieder zu Konflikten. Nach der gescheiterten Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht war die Stimmung in beiden Fraktionen nervös.

Auch während der politischen Sommerpause belauerten sich die Koalitionäre. Finanzminister Lars Klingbeil forderte von seinen Ministerkollegen Einsparungen, brachte außerdem Steuererhöhungen ins Spiel. Unionsvertreter erklärten schnell, höhere Steuern seien mit ihnen nicht zu machen.

Themen
Friedrich MerzLars Klingbeil
