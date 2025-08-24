Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

24.08.2025

Baustelle am Kanzleramt: Kanzleramtsminister Thorsten Frei hält die Ausgaben für sinnvoll. (Quelle: Felix Zahn)

Der Ausbau des Kanzleramts wird Kosten von 770 Millionen Euro verursachen. Thorsten Frei bewertet einen Abbruch als kostenintensiver und wenig sinnvoll.

Kanzleramtschef Thorsten Frei verteidigt die teure Erweiterung des Bundeskanzleramts. Der CDU-Politiker sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung, der Rohbau sei im Grunde fertiggestellt. Im Herbst würden die Technikarbeiten vergeben, dann werde ein Großteil der Auftragsvergaben erfolgt sein. Die Erweiterung koste etwa 770 Millionen Euro. "Das ist sehr, sehr viel Geld." Andererseits stehe das Gebäude weitestgehend. "Ich bin absolut sicher, dass ein Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt den Steuerzahler nicht weniger, sondern eher mehr Geld kostet." Ein Abbruch würde zudem zu Vertragsstrafen führen.

Frei äußerte sich auf die kritische Frage eines Bürgers zu den hohen Kosten. Es sei in der Vergangenheit sehr strittig über die Notwendigkeit eines Anbaus gesprochen worden. "Auch ich persönlich habe das getan", sagte der CDU-Politiker. Die Entscheidung habe aber eine frühere Bundesregierung getroffen.

Kanzleramts-Personal auf fünf Standorte verteilt

An den hohen Kosten des Erweiterungsbaus, die inzwischen auf rund 770 Millionen Euro gestiegen sind, gibt es regelmäßig Kritik. 2019 hatte der damalige Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) die Erweiterung damit begründet, dass sich die Zahl der Beschäftigten in der Berliner Regierungszentrale deutlich erhöht habe. Es fehle Platz im bisherigen Kanzleramt. Der Erweiterungsbau soll im Kanzlerpark auf dem gegenüber gelegenen westlichen Spreeufer entstehen.