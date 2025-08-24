"Immer ein Rohrkrepierer" Im "Sommerinterview" teilt Söder gegen Klingbeils Plan aus

Markus Söder: Er gibt Friedrich Merz die Bestnote. (Quelle: Ebrahim Noroozi)

Im Sommerinterview spricht sich CSU-Chef Markus Söder vehement gegen Steuererhöhungen aus. Er lobt Friedrich Merz.

Trotz der angespannten Finanzlage und der Milliardenlücken im Bundeshaushalt 2027 schließt CSU-Chef Markus Söder Steuererhöhungen kategorisch aus – er fordert stattdessen im Gegenteil eine breite Senkung von Steuern und Abgaben. "Wir müssen endlich anfangen, die Steuern zu senken", sagte Söder im Sommerinterview der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" an die Adresse der schwarz-roten Koalition.

"Wir haben uns eigentlich vorgenommen, die Einkommenssteuer zu reduzieren. Das wäre unser Ziel – gerade auch für den Mittelstand, gerade für die Fleißigen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."

"Definitiv keine Steuererhöhungen"

Mit der CSU werde es "definitiv keine Steuererhöhungen" geben. Das sei "erstens immer ein Rohrkrepierer, zweitens der falsche Weg, und würde doch jetzt, nachdem wir gerade Steuern gesenkt haben, alles wieder kaputt machen." Man habe dies "im Koalitionsvertrag ausführlich besprochen, dass es das nicht gibt". Außerdem fügte Söder hinzu: "X SPD-Vorsitzende in den letzten 20 Jahren kommen immer wieder dann, wenn sie glauben, sie bräuchten bessere Umfragen, mit Steuererhöhungen." Das habe noch nie funktioniert.

Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hatte zuletzt höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende nicht ausgeschlossen – und dafür Unterstützung vieler weiterer SPD-Politiker bekommen. Die Union lehnt dies ab.

Söder sagte etwa zur Forderung nach einer Vermögensteuer, es habe sich in der Praxis schon erwiesen, "dass das Ganze nicht funktioniert: rechtliche Probleme, praktische Probleme". Zudem gingen alle Steuererhöhungen meistens zulasten mittelständischer Betriebe, "deswegen sind wir dagegen". Die Erbschaftsteuer sollte nach seinen Worten regionalisiert werden: Dann könnten die SPD-Länder diese erhöhen, und "wir Bayern werden die Erbschaftssteuer massiv senken", sagte er. Zudem verlangte Söder dringend Reformen beim Bürgergeld: "Bürgergeld weg und auch grundlegend ändern, Heizgesetz deutlich reduzieren", forderte er. Die Wärmepumpenförderung solle um mindestens fünfzig Prozent gekürzt werden.

Söder gibt Merz "eine Eins mit Stern"

Söder äußerte sich positiv über die bisherige Regierungsarbeit – nachdem Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Samstag gesagt hatte, er sei nicht zufrieden. "Wir sind als CSU nicht unzufrieden mit der bisherigen Regierungsarbeit. Wir haben sehr viele Dinge eingebracht, umgesetzt", sagte Söder, räumte aber ein, man habe mit der Stromsteuer-Debatte und dem Streit über die Richterwahl "ein paar blöde Tore kassiert, die die Stimmung natürlich verunsichert haben".