Schwarz-Rot berät, wie es nach schwierigen Wochen weitergehen soll. Bei den Problemen sind sich Union und SPD einig. Nur bei den Lösungen nicht.

Friedrich Merz weiß, dass sich etwas ändern muss. Als der Bundeskanzler am Wochenende in Osnabrück auf einer Bühne steht und zum Landesparteitag in Niedersachsen spricht, macht er daraus gar kein Geheimnis. "Ich will ganz offen sagen: Ich bin mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben, nicht zufrieden", sagt Merz. "Das muss mehr werden. Das muss besser werden. Das muss auch in der Kommunikation etwas besser werden."

Einsicht ist bekanntlich der erste Weg zur Besserung, wird sich da auch mancher in der Koalition selbst denken. Denn ein glückliches Bild hat die schwarz-rote Bundesregierung in den vergangenen Wochen tatsächlich nicht abgegeben. Vor der vermeintlichen Sommerpause nicht, und dann wurde es auch währenddessen nicht viel ruhiger.

Von dieser Woche an soll es nun "besser werden". So jedenfalls der Plan. Für diesen Montagnachmittag hat Merz die Unions-Regierungsleute ins Kanzleramt gerufen. Die Minister, den Generalsekretär, die Fraktionsspitze. Am Donnerstag und Freitag gehen die Fraktionsvorstände von Union und SPD gemeinsam in Würzburg in Klausur. Teambuilding, würde man in der Wirtschaft neudeutsch sagen.

Nötig ist es, das sieht nicht nur Friedrich Merz so.

Das Drama war nie weit

Es hat sich etwas aufgestaut bei Union und SPD. Trotz der Erfolge der ersten Tage, die es aus Sicht aller durchaus gibt: die "Migrationswende ab Tag eins" zählen sie in der Union dazu. Man solle sich da nicht durch Zahlen "irritieren" lassen, also von den "vielleicht nur 500 oder 600 Zurückweisungen" an den Grenzen, sagt Merz dazu in Osnabrück.

"Das Entscheidende ist das politische Signal, dass die Bundesrepublik Deutschland den Magneten abgeschaltet hat, dass man nur nach Deutschland kommen muss und wenn man einmal hier ist, auf Dauer bleiben kann." Das erntet Applaus. Genau wie die ersten Reformen für die Wirtschaft: den Investitionsbooster, die Abschreibungsmöglichkeiten für Betriebe, die von einer Senkung der Körperschaftssteuer abgelöst werden.

Nur war in den vergangenen Monaten auch das Drama nie weit. Als Schwarz-Rot vor dem Sommer die Strompreise senken wollte, zum Beispiel. Die Regierungsspitzen entschieden sich, die Stromsteuer für Privatleute zunächst nicht abzuschaffen. Anders als vorher mehrfach versprochen. Der Unmut war riesig, auch in der Koalition selbst.

Dass Privatleute immerhin bei den Netzentgelten entlastet werden, ging im Aufruhr fast unter. Es sei schon ein Kunststück, hieß es anschließend aus der Union, sich für eine Entlastung öffentlich verprügeln zu lassen.