Niemand weiß, wie ein Frieden in der Ukraine aussehen könnte. Aber die Rechten, die Linken und einige andere wissen schon, was Deutschland dazu beitragen kann: gar nichts.

Den Gipfel der Heuchelei hat Michael Kretschmer erklommen, Ministerpräsident in Sachsen, CDU. Der Bundeskanzler und seine europäischen Kollegen waren gerade aus Washington zurückgekehrt, sie hatten Wolodymyr Selenskyj Geleitschutz im Weißen Haus gewährt. Donald Trump erklärte, die Ukraine werde Sicherheitsgarantien bekommen, ähnlich denen unter Nato-Partnern. Die Regierungschefs wirkten erleichtert. Daraufhin sagte Michael Kretschmer: "Deutschland kann die Sicherheit der Ukraine nicht gewährleisten."

Dieser Satz ist infam. Natürlich stimmt er, wörtlich genommen: Deutschland allein kann die Ukraine nicht vor Russland schützen. Aber das hat niemand, wirklich niemand, gefordert, gesagt oder auch nur gedacht. Unter den Europäern und in der Diskussion mit Trump ging es ausschließlich um gemeinsames Handeln. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Finnland, die baltischen Staaten können, mit mehr oder weniger Beteiligung der Amerikaner, gemeinsam die Sicherheit der Ukraine garantieren. Darum geht es. Kretschmer weiß das. Bewusst verengt er den Blick auf die nationale Perspektive: Was geht uns die Ukraine an?

In der CDU repräsentiert Kretschmer eine kleine Minderheit, vor allem im Osten. In der SPD repräsentiert Ralf Stegner eine große Minderheit, im Osten wie im Westen. Stegner reduzierte den Begriff der Sicherheitsgarantie umgehend auf Bodentruppen, die auf dem Territorium der Ukraine gegen Russland in Stellung gebracht werden sollten. Deutsche Truppen. Die lehnt er ab: "Angesichts des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Vernichtungskrieges sind Fantasien über deutsche Bodentruppen nicht angezeigt."

Ralf Stegners Logik

Historisches Bewusstsein kann in aktuellen politischen Debatten nie schaden. Deshalb verdient Stegners Argument Beachtung. Also: Die Ukraine war einer der schrecklichsten Schauplätze des Zweiten Weltkriegs. Hitlers "Generalplan Ost" sah vor, in der damaligen Sowjetrepublik 20 Millionen Deutsche anzusiedeln, das Land sollte als Kornkammer dienen, Rohstoffe und Arbeitssklaven liefern. Acht Millionen Ukrainer verloren im Krieg ihr Leben, davon fünf Millionen Zivilisten, darunter 1,6 Millionen ukrainische Juden.