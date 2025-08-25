Zehn Jahre "Wir schaffen das" So sieht Merkel ihren berühmten Satz heute

31.08.2025

Angela Merkel (links) vor einem Porträt von Konrad Adenauer: Die Altkanzlerin ist mit der Integrationsleistung einigermaßen zufrieden. (Quelle: Thomas Ernst)

Vor rund zehn Jahren sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren berühmten Satz "Wir schaffen das". Heute sieht sie keine Überforderung durch Migration.

Zehn Jahre nach ihrem Satz "Wir schaffen das" sieht die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutliche Fortschritte bei der Integration von Migranten in Deutschland. "Das ist ein Prozess. Aber bis jetzt haben wir viel geschafft. Und was noch zu tun ist, muss weiter getan werden", sagte Merkel in einem Interview mit dem Journalisten Ingo Zamperoni für eine ARD-Dokumentation.

Der Satz fiel am 31. August 2015, als rund 800.000 Geflüchtete in Deutschland erwartet wurden. Viele von ihnen waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg über Ungarn nach Deutschland. Rückblickend erklärte Merkel, sie habe mit ihrer Aussage auf die anstehende Herausforderung aufmerksam machen wollen und auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehofft. "Dass das etwas wirklich Herausforderndes wird, das war mir klar."

Ihre damalige Entscheidung, die deutschen Grenzen nicht für Geflüchtete zu schließen, hält sie weiterhin für richtig. Eine Überforderung Deutschlands sieht sie nicht: "Deutschland ist ein starkes Land", so Merkel. Eine Alternative – die gewaltsame Abwehr Geflüchteter – habe für sie nicht zur Debatte gestanden. Zugleich räumte sie ein, dass früheres Handeln in Syrien möglicherweise zur Entlastung hätte beitragen können.

Merkel wies darauf hin, dass ihre Entscheidung politische Folgen hatte: "Dadurch ist die AfD sicherlich stärker geworden." Auch habe es Spannungen innerhalb der Union gegeben, die den Integrationsprozess erschwert hätten.