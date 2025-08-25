Wer sind überhaupt die Babyboomer?

Seit November in U-Haft Spionage für China? Anklage gegen US-Amerikaner in Koblenz

Von t-online , dpa , tos Aktualisiert am 25.08.2025 - 12:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Spion angeklagt (Archivbild): Der US-Amerikaner soll China sensible Informationen angeboten haben. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen US-amerikanischen Staatsbürger erhoben. Er soll einem chinesischen Geheimdienst sensible Informationen angeboten haben.

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen US-amerikanischen Staatsbürger erhoben. Martin D. wird vorgeworfen, sich in einem besonders schweren Fall zur geheimdienstlichen Agententätigkeit für einen ausländischen Nachrichtendienst bereit erklärt zu haben.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde arbeitete der Beschuldigte zwischen 2017 und dem Frühjahr 2023 für ein ziviles Unternehmen, das im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums tätig ist. Ab spätestens 2020 war er demnach auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Deutschland eingesetzt. Im Sommer 2024 soll Martin D. wiederholt Kontakt zu chinesischen Regierungsstellen aufgenommen und angeboten haben, vertrauliche Informationen über das US-Militär an einen chinesischen Geheimdienst weiterzugeben.

Zu einer Übermittlung von Daten an chinesische Stellen soll es nach ersten Erkenntnissen seinerzeit allerdings nicht gekommen sein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Mann unzufrieden mit seinem früheren Arbeitgeber gewesen sein. Ob dies möglicherweise ein Motiv des US-Amerikaners war, sollte das Ermittlungsverfahren klären.

Beamte des Bundeskriminalamts hatten den Mann Anfang November in Frankfurt am Main festgenommen. Zudem wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Bei den Ermittlungen habe die Bundesanwaltschaft eng mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammengearbeitet, hieß es damals in der Mitteilung.