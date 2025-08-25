Wer sind überhaupt die Babyboomer?

Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat auf

Der ehemalige Vizekanzler Robert Habeck legt sein Bundestagsmandat zum 1. September nieder. Für den Grünen geht es jetzt ins Ausland.

Der Grünenpolitiker Robert Habeck wird sein Mandat im Bundestag zum 1. September niederlegen. Das kündigte der ehemalige Vizekanzler im Gespräch mit der "taz" an. "Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde", sagte Habeck dem Blatt.

Habeck war in der vorangegangenen Bundesregierung Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und hatte die Grünen als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf geführt. Die Partei erzielte bei der Wahl 11,6 Prozent der Stimmen – ein Minus von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Wahl. Habeck zog über die Landesliste Schleswig-Holstein erneut ins Parlament ein.