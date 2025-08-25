t-online - Nachrichten für Deutschland
Robert Habeck: Grünen-Spitzenpolitiker gibt Bundestagsmandat auf

Zum 1. September
Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat auf

Von t-online
Aktualisiert am 25.08.2025 - 14:19 UhrLesedauer: 1 Min.
EilmeldungVergrößern des Bildes
Eilmeldung
News folgen

Der ehemalige Vizekanzler Robert Habeck legt sein Bundestagsmandat zum 1. September nieder. Für den Grünen geht es jetzt ins Ausland.

Der Grünenpolitiker Robert Habeck wird sein Mandat im Bundestag zum 1. September niederlegen. Das kündigte der ehemalige Vizekanzler im Gespräch mit der "taz" an. "Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde", sagte Habeck dem Blatt.

Habeck war in der vorangegangenen Bundesregierung Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und hatte die Grünen als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf geführt. Die Partei erzielte bei der Wahl 11,6 Prozent der Stimmen – ein Minus von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Wahl. Habeck zog über die Landesliste Schleswig-Holstein erneut ins Parlament ein.

Innerhalb der Partei wurde Habeck teils für das Wahlergebnis mitverantwortlich gemacht. Bereits seit einiger Zeit gab es Spekulationen über einen möglichen Rückzug aus dem Bundestag.

Verwendete Quellen
