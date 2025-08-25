t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Boris Pistorius Wehrpflicht-Plan: Außenminister Wadephul stellt sich quer

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBeamtin fehlt 15 Jahre – neue Vorwürfe
TextSeltener Agassi-Auftritt erregt Aufsehen
TextPilot schließt Frau von Mallorca-Flug aus
TextUS Open: Boris Becker reagiert auf Eklat
TextBeatrice Egli zeigt ungewohnten Anblick

CDU-Minister stellt sich dagegen
Pistorius' Wehrpflicht-Plan wackelt plötzlich

Von t-online, jse
Aktualisiert am 25.08.2025 - 15:14 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0825233347Vergrößern des Bildes
Boris Pistorius (l) und Johann Wadephul: Sie sind sich nicht einig über die Wehrpflicht. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago)
News folgen

Kurz vor der geplanten Verabschiedung wackelt der Wehrpflicht-Plan von Boris Pistorius. Ein CDU-Minister will das Gesetz nicht unterstützen.

Eigentlich wollte das Kabinett am Mittwoch das neue Gesetz zur Wehrpflicht verabschieden. Doch der Plan von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wackelt plötzlich. Der Grund: Außenminister Johann Wadephul will sich wohl gegen Pistorius stellen. Das berichtet die "Welt".

Loading...

Demnach soll Wadephul bereits zum Ende der Vorwoche einen sogenannten "Ministervorbehalt" angeführt haben. Da das Kabinett nur einstimmig entscheiden kann, blockiert die Veto-Ankündigung des Außenministers effektiv das Gesetz – obwohl die feierliche Verabschiedung im Verteidigungsminister mit Pistorius und Kanzler Friedrich Merz (CDU) für Mittwoch angedacht war.

Pistorius will wohl "echte" Wehrpflicht erzwingen

Wadephuls Kritik: Pistorius' Vorschlag sei nicht praktikabel. Der Sozialdemokrat schlägt keine "echte" Wehrpflicht vor, sondern ein Modell, das über Anreize funktionieren soll. Laut "Welt" will Wadephul mit seinem Veto erreichen, dass Pistorius Zahlen darüber vorlegen muss, wie viele Rekruten so gewonnen werden können. Das Kalkül: Es wird nicht ausreichen – und die SPD wird einer "echten" Wehrpflicht zustimmen müssen.

Ob der Pistorius-Plan nun endgültig an Wadephul scheitert, ist noch unklar. Laut "Welt" kommt es am Montagabend zu einem Treffen führender Vertreter des Verteidigungs- und des Außenministeriums mit Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), bei dem um eine Klärung gerungen wird.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Boris PistoriusCDUEilmeldungFriedrich MerzJohann WadephulSPD
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom