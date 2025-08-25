CDU-Minister stellt sich dagegen Pistorius' Wehrpflicht-Plan wackelt plötzlich

Von t-online , jse Aktualisiert am 25.08.2025 - 15:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Boris Pistorius (l) und Johann Wadephul: Sie sind sich nicht einig über die Wehrpflicht. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago)

Kurz vor der geplanten Verabschiedung wackelt der Wehrpflicht-Plan von Boris Pistorius. Ein CDU-Minister will das Gesetz nicht unterstützen.

Eigentlich wollte das Kabinett am Mittwoch das neue Gesetz zur Wehrpflicht verabschieden. Doch der Plan von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wackelt plötzlich. Der Grund: Außenminister Johann Wadephul will sich wohl gegen Pistorius stellen. Das berichtet die "Welt".

Demnach soll Wadephul bereits zum Ende der Vorwoche einen sogenannten "Ministervorbehalt" angeführt haben. Da das Kabinett nur einstimmig entscheiden kann, blockiert die Veto-Ankündigung des Außenministers effektiv das Gesetz – obwohl die feierliche Verabschiedung im Verteidigungsminister mit Pistorius und Kanzler Friedrich Merz (CDU) für Mittwoch angedacht war.

Pistorius will wohl "echte" Wehrpflicht erzwingen

Wadephuls Kritik: Pistorius' Vorschlag sei nicht praktikabel. Der Sozialdemokrat schlägt keine "echte" Wehrpflicht vor, sondern ein Modell, das über Anreize funktionieren soll. Laut "Welt" will Wadephul mit seinem Veto erreichen, dass Pistorius Zahlen darüber vorlegen muss, wie viele Rekruten so gewonnen werden können. Das Kalkül: Es wird nicht ausreichen – und die SPD wird einer "echten" Wehrpflicht zustimmen müssen.