Sie kündigt "links-grüne Oppositionsarbeit" an Diese 26-jährige Studentin folgt nun auf Robert Habeck

Von dpa 25.08.2025 - 16:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mayra Vriesema: Sie rückt in den Bundestag nach. (Quelle: Markus Scholz)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine Studentin folgt auf den Ex-Vizekanzler: Die 26 Jahre alte Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für Robert Habeck in den Bundestag nach.

Die Grünen-Politikerin Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für den früheren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Bundestag nach. Die 26-Jährige hatte bei der Bundestagswahl auf Platz fünf der Landesliste kandidiert, wie die Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag berichtete. Vriesema ist Masterstudentin der internationalen Politik und des internationalen Rechts. Sie stammt aus dem Kreis Nordfriesland.

Loading...

Auf Instagram schrieb Vriesema, "Leute, es gibt Neuigkeiten!" Sie freue sich riesig auf die neue Aufgabe und sei voller Energie für alles, was komme. "Ein großes Dankeschön an Robert für seine Arbeit" in den vergangenen Jahren und sein Vertrauen. Sie kündigte links-grüne Oppositionsarbeit an.