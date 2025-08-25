t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Robert Habeck geht: 26-jährige Mayra Vriesema rückt im Bundestag nach

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMit 42: Schauspielerin Verónica Echegui tot
TextFC Bayern offenbar mit Neuzugang einig
TextSo erklärt Habeck seinen Rücktritt
TextSeniorin stürzt an Wasserfall in die Tiefe
TextMats Hummels feiert Party mit Palina

Sie kündigt "links-grüne Oppositionsarbeit" an
Diese 26-jährige Studentin folgt nun auf Robert Habeck

Von dpa
Aktualisiert am 25.08.2025 - 18:52 UhrLesedauer: 1 Min.
Mayra Vriesema: Sie rückt in den Bundestag nach.Vergrößern des Bildes
Mayra Vriesema: Sie rückt in den Bundestag nach. (Quelle: Markus Scholz)
News folgen

Eine Studentin folgt auf den Ex-Vizekanzler: Die 26 Jahre alte Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für Robert Habeck in den Bundestag nach.

Die Grünen-Politikerin Mayra Vriesema aus Schleswig-Holstein rückt für den früheren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Bundestag nach. Die 26-Jährige hatte bei der Bundestagswahl auf Platz fünf der Landesliste kandidiert, wie die Grünen-Landesvorsitzende Gazi Freitag berichtete. Vriesema ist Masterstudentin der internationalen Politik und des internationalen Rechts. Sie stammt aus dem Kreis Nordfriesland.

Loading...

Auf Instagram schrieb Vriesema, "Leute, es gibt Neuigkeiten!" Sie freue sich riesig auf die neue Aufgabe und sei voller Energie für alles, was komme. "Ein großes Dankeschön an Robert für seine Arbeit" in den vergangenen Jahren und sein Vertrauen. Sie kündigte links-grüne Oppositionsarbeit an.

Habeck gibt sein Bundestagsmandat zum 1. September zurück. Er begründete seine Entscheidung in der "taz" auch damit, dass nicht nur die Ampelkoalition, sondern auch seine politische Idee abgewählt worden sei, "die Grünen in die gesellschaftliche Mitte zu führen", um angesichts der schrumpfenden beiden Ex-Volksparteien "das Zentrum zu stabilisieren". In der Ampelkoalition mit SPD und FDP war er Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler. Er kommt aus Schleswig-Holstein und wohnt bei Flensburg.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundestagBündnis 90/Die GrünenRobert Habeck
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom