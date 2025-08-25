Er hatte bereits Ziele im Visier Magdeburg-Attentäter wollte wohl schon deutlich früher zuschlagen
Der Attentäter von Magdeburg hatte wohl schon ein Jahr vor dem tödlichen Anschlag konkrete Anschlagspläne. Der Auslöser: persönliche Niederlagen vor Gericht.
Der Attentäter von Magdeburg, Taleb A., soll bereits im Jahr 2023 einen Anschlag geplant haben. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf die 206 Seiten umfassende Anklageschrift der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg gegen den 50-jährigen Arzt aus Saudi-Arabien.
Demnach habe A. zwischen August und November 2023 mögliche Ziele in der Magdeburger Innenstadt ausgespäht, darunter auch die dortige Staatsanwaltschaft. Hintergrund der mutmaßlichen Anschlagspläne soll ein Zivilverfahren gewesen sein, das er in erster Instanz verloren hatte. In einem Schreiben aus der Untersuchungshaft habe er laut Anklage eingeräumt, daraufhin einen Angriff mit Gaszylindern erwogen zu haben. Laut Ermittlungen mietete er in dieser Zeit auch einen SUV, setzte die Pläne jedoch zunächst nicht um.
Im Dezember 2024 kam es dann zum tödlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Auch dieser soll nach Ansicht der Anklage im Zusammenhang mit einem Gerichtsurteil stehen. Wieder hatte A. eine Niederlage in einem Zivilverfahren erlitten – diesmal in einem Streit mit einer Flüchtlingshilfsorganisation, die er über Jahre hinweg mit Anzeigen und wirren Vorwürfen konfrontiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte aus persönlicher Kränkung heraus handelte und wahllos Menschen töten wollte.
- "Spiegel" Vorabmeldung
