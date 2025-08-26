Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Habecks Rückzug Das ist schlechter Stil
Robert Habeck, einstiger Hoffnungsträger der Grünen, zieht sich aus der Politik zurück. Sein Abgang hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.
Es gab eine Zeit, da sah es so aus, als könnte Robert Habeck der erste grüne Bundeskanzler Deutschlands werden. Dann überließ er 2021 seiner damaligen Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur. Der Rest ist Geschichte, Habeck wurde immerhin noch Vizekanzler und Wirtschaftsminister in der ungeliebten Ampelkoalition. Nach der letzten Bundestagswahl flogen die Grünen aus der Regierung, Habeck blieb der Posten des einfachen Bundestagsabgeordneten.
Nun hat der mit fast schon krampfhafter Lässigkeit auftretende Grüne seinen Abgang von der politischen Bühne angekündigt, er will sein Bundestagsmandat zum 1. September abgeben. Besser ist das. Denn die Art und Weise seines Abgangs zeigt: Der 55-Jährige ist ein schlechter Verlierer. Sein vergifteter Abschied zeugt von schlechtem Stil. Er bestätigt damit allerdings, was er selbst sagt: Ein Habeck in der zweiten Reihe wäre kein Gewinn für die Politik und die Debattenkultur in Deutschland.
- "Kronprinz Özdemir hat nicht unsere Personalpolitik zu bestimmen": Grüne Jugend will Neuanfang
- Kampf gegen Bedeutungslosigkeit: Die Lage im Osten ist ernst
Im Abschiedsinterview mit der "taz" teilt Habeck auf herabwürdigende Weise gegen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) aus. Diese spalte das Land, ob "mutwillig oder aus Dämlichkeit", das wisse er nicht, sagt Habeck darin. Anlass für seine Schimpftirade ist die Debatte um die Regenbogenflagge, die Klöckner vom Zaun gebrochen hat. Klöckner sei eine "Fehlbesetzung", könne das Amt nicht neutral ausüben.
"Fetischhaftes Wurstgefresse"
Kritik an Klöckners Amtsführung ist berechtigt – keine Frage. Habeck analysiert ganz richtig, dass die CDU-Politikerin "polarisiert, polemisiert" und ja, auch spaltet. Doch warum Habeck seinen Abschied aus dem Berliner Politikbetrieb dazu nutzt, geradezu mit Schaum vorm Mund nachzutreten, bleibt ein Rätsel. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekommt sein Fett weg, ihm wirft Habeck "fetischhaftes Wurstgefresse" vor.
Mit solchen Verbalattacken trägt Habeck zu dem bei, was er selbst beklagt: einer Polarisierung in Deutschland. Wie so oft in diesen Tagen geht es leider nicht um einen vernünftigen Austausch von Argumenten, sondern um das Verunglimpfen des politischen Gegners. Dabei hat Habeck das eigentlich nicht nötig.
Der studierte Philosoph und Germanist, der auch als Autor von Romanen und Kinderbüchern wirkte, hat eine beachtliche politische Karriere vorzuweisen. Er war Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag Schleswig-Holstein, wurde dann dort Minister. Im Jahr 2018 wurde er schließlich gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen und 2021 Vizekanzler. Fast alles erreicht, nur eben nicht das Kanzleramt.
Habeck war eine Reizfigur für viele, er stolperte als Bundesminister über das Heizungsgesetz. Doch mit seiner ungewöhnlich direkten und ehrlich wirkenden Kommunikation konnte er die Menschen auch von sich begeistern. Es gab und gibt im Berliner Politikbetrieb kaum jemanden, der das auf ähnlich erfrischende Weise beherrscht und nahbar wirkt wie Habeck.
Habeck will kein "Gespenst" sein
Es ist nachvollziehbar, dass Habeck nach all den Jahren an der Spitze einen Schlussstrich unter seine Politikkarriere ziehen will. Ja, er hätte sich auch ein Beispiel an Norbert Röttgen (CDU) oder Parteikollegin Renate Künast nehmen und sich nach dem Rückzug aus der ersten Reihe einen Namen als Fachpolitiker im Bundestag machen können.
Doch auch Habecks Begründung dafür, warum er genau das nicht tun will, zeigt: Besser ist das. "Ich will weder ein höhnisch-zynischer Kommentator sein, noch will ich wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen: Früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch?", sagt er. Offenbar hat Habeck tatsächlich nur noch Hohn und Spott für die aktuelle Politik übrig. Das gibt er auch in einem Video auf Instagram unverblümt zu. Immerhin mangelt es nicht an Selbsterkenntnis.
Er betont weiter, ihm bliebe aktuell nur zu sagen: Habe ich doch vorher gesagt, davor habe ich doch gewarnt. Einen verbitterten Besserwisser – den braucht tatsächlich niemand. Die Lage in Deutschland ist ernst, es braucht konstruktive Lösungsansätze und eine verantwortungsbewusste Opposition, die Alternativen aufzeigt, statt Ressentiments zu schüren. Eine beleidigte Leberwurst, die offenbar gekränkt glaubt, ohnehin alles besser machen zu können, ist Gift für jede ernsthafte Debatte.
Habeck will nun an internationalen Forschungs- und Bildungseinrichtungen lernen und lehren – darunter sind das Dänische Institut für Internationale Studien in Kopenhagen und die Elite-Universität Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien. Am Berliner Ensemble ist eine Gesprächsreihe mit ihm geplant. Sein Ziel für die Zukunft ist es, wie er sagt, die "Binnensicht" aufzubrechen, den Horizont zu erweitern.
Man kann nur hoffen, dass ihm das gelingt. Für ihn selbst – und für das Land. Denn was Deutschland nicht braucht, ist ein weiterer Ex-Spitzenpolitiker, der in der allabendlichen Flut der politischen Talkshows von der Seite gegen seine eigene Partei und die Regierung austeilt. Und dabei eigentlich sagen will: Ich kann es besser – aber ihr wolltet mich ja nicht mehr. Jetzt seht ihr, was ihr davon habt.
