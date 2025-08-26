Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Robert Habeck, einstiger Hoffnungsträger der Grünen, zieht sich aus der Politik zurück. Sein Abgang hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.

Es gab eine Zeit, da sah es so aus, als könnte Robert Habeck der erste grüne Bundeskanzler Deutschlands werden. Dann überließ er 2021 seiner damaligen Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur. Der Rest ist Geschichte, Habeck wurde immerhin noch Vizekanzler und Wirtschaftsminister in der ungeliebten Ampelkoalition. Nach der letzten Bundestagswahl flogen die Grünen aus der Regierung, Habeck blieb der Posten des einfachen Bundestagsabgeordneten.

Nun hat der mit fast schon krampfhafter Lässigkeit auftretende Grüne seinen Abgang von der politischen Bühne angekündigt, er will sein Bundestagsmandat zum 1. September abgeben. Besser ist das. Denn die Art und Weise seines Abgangs zeigt: Der 55-Jährige ist ein schlechter Verlierer. Sein vergifteter Abschied zeugt von schlechtem Stil. Er bestätigt damit allerdings, was er selbst sagt: Ein Habeck in der zweiten Reihe wäre kein Gewinn für die Politik und die Debattenkultur in Deutschland.

Im Abschiedsinterview mit der "taz" teilt Habeck auf herabwürdigende Weise gegen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) aus. Diese spalte das Land, ob "mutwillig oder aus Dämlichkeit", das wisse er nicht, sagt Habeck darin. Anlass für seine Schimpftirade ist die Debatte um die Regenbogenflagge, die Klöckner vom Zaun gebrochen hat. Klöckner sei eine "Fehlbesetzung", könne das Amt nicht neutral ausüben.

"Fetischhaftes Wurstgefresse"

Kritik an Klöckners Amtsführung ist berechtigt – keine Frage. Habeck analysiert ganz richtig, dass die CDU-Politikerin "polarisiert, polemisiert" und ja, auch spaltet. Doch warum Habeck seinen Abschied aus dem Berliner Politikbetrieb dazu nutzt, geradezu mit Schaum vorm Mund nachzutreten, bleibt ein Rätsel. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekommt sein Fett weg, ihm wirft Habeck "fetischhaftes Wurstgefresse" vor.

Mit solchen Verbalattacken trägt Habeck zu dem bei, was er selbst beklagt: einer Polarisierung in Deutschland. Wie so oft in diesen Tagen geht es leider nicht um einen vernünftigen Austausch von Argumenten, sondern um das Verunglimpfen des politischen Gegners. Dabei hat Habeck das eigentlich nicht nötig.

Der studierte Philosoph und Germanist, der auch als Autor von Romanen und Kinderbüchern wirkte, hat eine beachtliche politische Karriere vorzuweisen. Er war Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag Schleswig-Holstein, wurde dann dort Minister. Im Jahr 2018 wurde er schließlich gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen und 2021 Vizekanzler. Fast alles erreicht, nur eben nicht das Kanzleramt.