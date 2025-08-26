Warum wird der neue Wehrdienst eingeführt?

Ziel der Pläne ist es, vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland neue Vorgaben der Nato für den Konfliktfall zu erfüllen. Diese sehen einen Bedarf von etwa 460.000 deutschen Soldatinnen und Soldaten vor. Derzeit gibt es bei der Bundeswehr nur knapp 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Hinzu kamen 2024 gut 49.000 sogenannte beorderte Reservisten, die regelmäßig Dienst leisten. Pistorius strebt nun mindestens 260.000 Soldatinnen und Soldaten sowie eine Gesamtzahl von 200.000 einsatzbereiten Reservisten an.

Mit wie vielen Rekruten rechnet Pistorius?

Nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium werden im laufenden Jahr 15.000 Soldatinnen und Soldaten den bisherigen freiwilligen Wehrdienst leisten. Mit der Einführung des neuen Wehrdienstes ab 2026 solle ihre Zahl "im Schnitt um 3.000 bis 5.000" pro Jahr erhöht werden und dann ab 2031 bis zu 40.000 pro Jahr erreichen. Die Hoffnung ist, dass sich ein Teil dann für einen längeren Dienst bei der Bundeswehr entscheidet. Zudem stehen durch den Wehrdienst künftig mehr Reservisten zur Verfügung.

Wie will die Bundeswehr Freiwillige zur Verpflichtung motivieren?

Es soll aktiv mit Anreizen im Dienst bei der Truppe geworben werden. Als Beispiele werden im Verteidigungsministerium dabei "hohes Grundgehalt, unentgeltliche Unterkunft, freie Heilfürsorge, kostengünstige Verpflegung, kostenloses Bahnfahren" genannt. Zudem sollen Verpflichtungsprämien junge Menschen länger an die Bundeswehr binden.

Ist auch ein Umschwenken auf eine Wehrpflicht möglich?

Ja. Das ist im Gesetzentwurf vorgesehen, wenn die Rekrutierungsziele nicht erreicht werden oder die Sicherheitslage höhere Zahlen nötig macht. Für diesen Fall werde im Gesetz "eine verpflichtende Heranziehung ermöglicht", hieß es aus dem Verteidigungsministerium Ende Juli. Es gebe aber "keinen Automatismus, keine festgelegte Zahl und keinen festgelegten Zeitpunkt für eine Aktivierung der Wehrpflicht". Nötig ist auch die Zustimmung des Bundestags.

Warum gibt es in der Union Kritik?

Bei CDU und CSU gibt es Zweifel, ob das Freiwilligenmodell zum Ziel führt. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am Montag gar mit einem sogenannten Ministervorbehalt gegen die Abstimmung am Mittwoch interveniert – ein scharfes Schwert unter Koalitionspartnern. Noch am Abend zog Wadephul seinen Vorbehalt wieder zurück, doch der Unmut in der Union blieb.