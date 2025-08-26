Mit wie vielen Rekruten rechnet Pistorius?

Nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium werden im laufenden Jahr 15.000 Soldatinnen und Soldaten den bisherigen freiwilligen Wehrdienst leisten. Mit der Einführung des neuen Wehrdienstes ab 2026 solle ihre Zahl "im Schnitt um 3.000 bis 5.000" pro Jahr erhöht werden und dann ab 2031 bis zu 40.000 pro Jahr erreichen. Die Hoffnung ist, dass sich ein Teil dann für einen längeren Dienst bei der Bundeswehr entscheidet. Zudem stehen durch den Wehrdienst künftig mehr Reservisten zur Verfügung.

Wie will die Bundeswehr Freiwillige zur Verpflichtung motivieren?

Es soll aktiv mit Anreizen im Dienst bei der Truppe geworben werden. Als Beispiele werden im Verteidigungsministerium dabei "hohes Grundgehalt, unentgeltliche Unterkunft, freie Heilfürsorge, kostengünstige Verpflegung, kostenloses Bahnfahren" genannt. Zudem sollen Verpflichtungsprämien junge Menschen länger an die Bundeswehr binden.

Ist auch ein Umschwenken auf eine Wehrpflicht möglich?

Ja. Das ist im Gesetzentwurf vorgesehen, wenn die Rekrutierungsziele nicht erreicht werden oder die Sicherheitslage höhere Zahlen nötig macht. Für diesen Fall werde im Gesetz "eine verpflichtende Heranziehung ermöglicht", hieß es aus dem Verteidigungsministerium Ende Juli. Es gebe aber "keinen Automatismus, keine festgelegte Zahl und keinen festgelegten Zeitpunkt für eine Aktivierung der Wehrpflicht". Nötig ist auch die Zustimmung des Bundestags.

Warum gibt es in der Union Kritik?

Bei CDU und CSU gibt es große Zweifel, ob das Freiwilligenmodell zum Ziel führt. Außenminister Johann Wadephul (CDU) intervenierte am Montag gar kurzzeitig mit einem sogenannten Ministervorbehalt gegen die für Mittwoch geplante Abstimmung – ein scharfes Schwert unter Koalitionspartnern. Noch am Abend zog Wadephul seinen Vorbehalt wieder zurück, doch der Unmut in der Union bleibt.

Der außenpolitische Experte und stellvertretende Unionsfraktionschef Norbert Röttgen kritisierte Pistorius' Pläne am Montagabend im Gespräch mit t-online scharf: "Das Prinzip Hoffnung kann in einem so wichtigen Bereich nicht handlungsleitend sein, und jedes Abwarten auf eine weitere Zuspitzung der sicherheitspolitischen Lage wäre unverantwortlich", so Röttgen. Er moniert vor allem die fehlenden Angaben im Gesetz, wie die Wehrpflichtoption im Fall der Fälle aktiviert werden könnte.