Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) mit Donald Tusk, Emmanuel Macron und Moldaus Präsidentin Maia Sandu: Ein Zeichen der Solidarität soll die Reise nach Moldau sein.

Friedrich Merz besucht das kleine Moldau, gegen das Putin seit Langem Krieg führt – allerdings auf andere Weise als gegen die Ukraine. Die Angst ist groß, das Versprechen des Kanzlers simpel.

Friedrich Merz kommt gleich zur Sache. Der Bundeskanzler steht im Präsidentenpalast von Moldau, einer früheren Sowjetrepublik. Die ist seit genau 34 Jahren unabhängig, was Wladimir Putin gar nicht gefällt.

"Wir feiern heute, dass die Menschen in Moldau seit einer Generation in Freiheit, in wachsendem Wohlstand und in Frieden leben", sagt Merz. "Es hätte auch ganz anders kommen können. Das führt uns jeden Tag der grausame Krieg Russlands gegen die Ukraine vor Augen. Und es kann immer noch anders kommen."

Doch wenn alles gut und einfach wäre in Moldau, dann wäre der Bundeskanzler heute wohl gar nicht hier. Schon gar nicht zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Premier Donald Tusk. Die drei stehen an diesem Nachmittag mit Moldaus Präsidentin Maia Sandu vor der Presse und sprechen ihre Botschaften in die Kameras. Sie nutzen unterschiedliche Worte, um alle im Kern das Gleiche zu sagen: Ihr gehört zu uns, zu Europa. Und unser gemeinsamer Feind ist: Wladimir Putin.

Das Treffen in der Hauptstadt Chișinău soll ein Zeichen der Solidarität sein, am moldauischen Unabhängigkeitstag und gut einen Monat vor den Parlamentswahlen hier. Die Europäer wollen den proeuropäischen Kurs von Staatspräsidentin Maia Sandu und Ministerpräsident Dorin Recean stützen. Gegen einen Wladimir Putin, der nicht nur die Nachbarin Ukraine bombardiert. Sondern der auch Moldau selbst angreift, wenn auch auf andere Weise. Bisher.

Ein hybrider Informationskrieg

Der russische Machthaber Wladimir Putin scheint nicht verwunden zu haben, dass das moldauische Parlament am 27. August 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatte. Seit 2023 laufen Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Doch Russland versucht, mit Desinformation und illegaler Finanzierung zu verhindern, dass sich Moldau enger an Europa bindet. Die Einflussnahme ist den deutschen Nachrichtendiensten zufolge enorm.

Videos mit Fake News kursieren regelmäßig in den sozialen Medien, auch jetzt zum Besuch von Merz, Macron und Tusk. Es ist ein hybrider Informationskrieg. Ob sich bei der Parlamentswahl wieder die Pro-Europäer in Moldau durchsetzen, ist auch deshalb unsicher.

Merz spricht das in Moldau offen an. Vor den Parlamentswahlen vergehe "kein Tag ohne massive hybride Attacken Russlands", sagt Merz. Europa helfe Moldau im Kampf gegen Desinformation und Einflussnahme. Mit Geld und Know-how. "Im Fadenkreuz steht die moldauische Demokratie, online wie offline."bemer