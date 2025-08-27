Friedrich Merz Es herrscht Angst
Friedrich Merz besucht das kleine Moldau, gegen das Putin seit Langem Krieg führt – allerdings auf andere Weise als gegen die Ukraine. Die Angst ist groß, das Versprechen des Kanzlers simpel.
Friedrich Merz kommt gleich zur Sache. Der Bundeskanzler steht im Präsidentenpalast von Moldau, einer früheren Sowjetrepublik. Die ist seit genau 34 Jahren unabhängig, was Wladimir Putin gar nicht gefällt.
"Wir feiern heute, dass die Menschen in Moldau seit einer Generation in Freiheit, in wachsendem Wohlstand und in Frieden leben", sagt Merz. "Es hätte auch ganz anders kommen können. Das führt uns jeden Tag der grausame Krieg Russlands gegen die Ukraine vor Augen. Und es kann immer noch anders kommen."
Huch? Feierlich klingt irgendwie anders.
Doch wenn alles gut und einfach wäre in Moldau, dann wäre der Bundeskanzler heute wohl gar nicht hier. Schon gar nicht zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Premier Donald Tusk. Die drei stehen an diesem Nachmittag mit Moldaus Präsidentin Maia Sandu vor der Presse und sprechen ihre Botschaften in die Kameras. Sie nutzen unterschiedliche Worte, um alle im Kern das Gleiche zu sagen: Ihr gehört zu uns, zu Europa. Und unser gemeinsamer Feind ist: Wladimir Putin.
Das Treffen in der Hauptstadt Chișinău soll ein Zeichen der Solidarität sein, am moldauischen Unabhängigkeitstag und gut einen Monat vor den Parlamentswahlen hier. Die Europäer wollen den proeuropäischen Kurs von Staatspräsidentin Maia Sandu und Ministerpräsident Dorin Recean stützen. Gegen einen Wladimir Putin, der nicht nur die Nachbarin Ukraine bombardiert. Sondern der auch Moldau selbst angreift, wenn auch auf andere Weise. Bisher.
Ein hybrider Informationskrieg
Der russische Machthaber Wladimir Putin scheint nicht verwunden zu haben, dass das moldauische Parlament am 27. August 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatte. Seit 2023 laufen Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Doch Russland versucht, mit Desinformation und illegaler Finanzierung zu verhindern, dass sich Moldau enger an Europa bindet. Die Einflussnahme ist den deutschen Nachrichtendiensten zufolge enorm.
Videos mit Fake News kursieren regelmäßig in den sozialen Medien, auch jetzt zum Besuch von Merz, Macron und Tusk. Es ist ein hybrider Informationskrieg. Ob sich bei der Parlamentswahl wieder die Pro-Europäer in Moldau durchsetzen, ist auch deshalb unsicher.
Merz spricht das in Moldau offen an. Vor den Parlamentswahlen vergehe "kein Tag ohne massive hybride Attacken Russlands", sagt Merz. Europa helfe Moldau im Kampf gegen Desinformation und Einflussnahme. Mit Geld und Know-how. "Im Fadenkreuz steht die moldauische Demokratie, online wie offline."bemer
Für Moskau sei der 27. August, Moldaus Unabhängigkeitstag, kein Feiertag, sagt Merz. "Putin betrachtet den Verfall der Sowjetunion, wie er es selber sagt, als die größte Katastrophe des 21. Jahrhunderts." Er wolle die Zeit zurückdrehen. "Auch Moldau will er zurückholen in die russische Einflusszone."
Die Angst vor einem Übergreifen des Krieges
Es ist die Botschaft, die auch Moldaus Präsidentin Maia Sandu an diesem Tag an ihre Bürger richtet. "Ohne die EU bleibt Moldau blockiert in der Vergangenheit", sagt sie. Der Krieg zeige: Europa sei Frieden, das Russland von Putin Gewalt und Mord. "Wir fühlen das, immer wenn eine Bombe hochgeht in der Ukraine."
Hier in Moldau ist das mehr als eine Redewendung. Putins Krieg ist nicht nur hybrid, sondern auch physisch nah. Moldau grenzt im Norden, Osten und Süden an die Ukraine. Odessa und andere umkämpfte Regionen sind quasi nebenan. In der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien hat Putin sogar Truppen stationiert. Es dominiert die Angst, dass der Krieg auch auf das kleine Land mit seinen 2,5 Millionen Einwohnern übergreifen könnte.
Wohl auch deshalb betonen Merz, Tusk und Macron, dass Europa Frieden wolle und nicht den Krieg verlängern, wie es die russische Propaganda behauptet. "Wie Sie wollen wir, dass die Waffen in der Ukraine endlich schweigen, am besten heute und sofort", betont Merz. "Aber nicht um jeden Preis. Wir wollen keine Kapitulation der Ukraine." Eine solche würde Russland nur Zeit kaufen, so Merz. "Und diese Zeit würde Putin nur nutzen, einen neuen Krieg vorzubereiten." Man arbeite intensiv an einem "Frieden, der hält".
Ernüchterung im Friedensprozess
Unglücklicherweise gestaltet sich diese Arbeit am Frieden schwierig, was auch für die Wahl in Moldau nicht hilfreich sein dürfte. Die bei einigen mit dem Alaska-Gipfel vielleicht kurz aufgeblitzte Hoffnung auf Frieden, sie dürfte in den vergangenen Tagen der Ernüchterung gewichen sein.
Es ist erst anderthalb Wochen her, da reiste Merz mit Macron und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs nach Washington, zu Donald Trump ins Weiße Haus. Die Vorzeichen waren eigentlich nicht gut, man sei "irritiert" gewesen über das Ergebnis des Alaska-Gipfels von Trump und Putin wenige Tage zuvor, wie ein Regierungsvertreter zugab. Schon der Empfang in Anchorage lieferte Putin die idealen Propagandabilder: ein roter Teppich mit einem applaudierenden, lächelnden US-Präsidenten.
Und dann passierte in Alaska auch noch das, was alle befürchtet hatten: Trump ließ sich im Gespräch von Putin einlullen, bestand nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe als Voraussetzung für Verhandlungen. Von Sanktionen gegen Russland als Druckmittel wollte er nichts mehr wissen. Stattdessen machte er der Ukraine Druck. Selenskyj habe es nun in der Hand, behauptete Trump. Eine Meinung, die Trump weitgehend exklusiv vertrat.
Doch als die Europäer das Oval Office verließen, war da doch wieder etwas Hoffnung. Das Treffen sei wichtig gewesen, "weil die Dynamik aus Alaska gedreht wurde", bemerkte ein Regierungsvertreter. Trump habe sich weitgehend wieder auf die europäische Position zurückbegeben. Besonders die Zusage, die USA würden sich an Sicherheitsgarantien beteiligen, euphorisierte die Politik in Berlin. Obwohl offen blieb, wie die Garantien genau aussehen könnten.
Merz wirft Putin "Verzögerungsstrategie" vor
Allerdings gab es schon damals große Zweifel in der Bundesregierung, ob Wladimir Putin ernsthaft über Frieden verhandeln will. Sie dürften in den vergangenen Tagen nur noch gewachsen sein. Inzwischen wirft Friedrich Merz ihm ganz offen eine "Verzögerungsstrategie" vor.
Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am vergangenen Freitag klargemacht, wann Russland tatsächlich bereit ist für Verhandlungen: nämlich wenn die für Putin wichtigsten Fragen entschieden sind. Putin sei bereit, sich mit Selenskyj zu treffen, behauptete Lawrow im US-Fernsehen. Allerdings müssten vorher Dinge wie die Gebietsabtretungen und ein ukrainischer Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft geklärt werden. Dass Russland keine europäischen Friedenstruppen auf ukrainischem Boden akzeptieren werde, ließ der Kreml schon vorher wissen.
Donald Trump wiederum sendet weiter widersprüchliche Signale. Eigentlich will er nichts mehr mit der Ukraine zu tun haben und betont für das heimische Publikum bei jeder Gelegenheit, dass er kein Geld mehr für Waffenlieferungen ausgebe. Die zahlen die Europäer nun. Ende vergangener Woche dann schimpfte Trump auf seiner Plattform Truth Social: Vorgänger Joe Biden habe Kiew nie erlaubt, gegen Russland "zurückzuschlagen" und "in die Offensive" zu gehen. "So gibt es keine Chance, zu gewinnen!"
Auch am Dienstag gab es Signale aus Washington, die sich positiv lesen lassen. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge ist inzwischen etwas klarer, wie sich die USA genau an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligen wollen. Nämlich mit Geheimdienstinformationen, der Überwachung des Gefechtsfelds sowie der Beteiligung an einem von Europa geführten Luftabwehrschirm. Donald Trump selbst drohte Putin inzwischen doch wieder mit Wirtschaftssanktionen.
Ob Trump die Drohung wahrmacht? Oder übermorgen doch wieder eine andere Idee hat? Darauf würde wohl niemand mehr wetten. In Berlin nicht. Und in Moldau schon gar nicht.
