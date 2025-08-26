t-online - Nachrichten für Deutschland
Linke liegt in Umfrage vor den Grünen – Union verliert Zuspruch

Neue Umfrage
Linke landen erstmals seit 7 Jahren vor den Grünen

Von t-online
26.08.2025 - 12:36 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0817280950Vergrößern des Bildes
Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek: Ihre Partei überholt in einer Umfrage nun die Grünen. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)
Die Grünen verlieren weiter Stimmen. Auch die Union muss sich an eine veränderte Situation anpassen.

Die Partei Die Linke ist weiter auf Höhenflug und hat in der aktuellen Sonntagsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa zum ersten Mal seit 2018 die Grünen überholt. Die Grünen sind damit laut der Umfrage die kleinste Partei, die es noch über die Fünfprozenthürde schaffen würde. An der Spitze liegen Union und AfD mit 25 Prozent gleich auf, CDU und CSU haben im Vergleich zur letzten Umfrage ein halbes Prozent verloren.

Laut der Umfrage würde die Linke elf Prozent der Wähler erreichen und verbessert sich so im Vergleich mit der letzten Umfrage um einen Prozent. Die Grünen verlieren 0,5 Prozent und sinken auf 10,5 % Prozent ab. Die SPD bleibt die drittstärkste Partei und kann sich um 0,5 Prozent auf 15 Prozent verbessern. Nach den aktuellen Werten würden FDP (3,5 Prozent) und BSW (4,5 Prozent) weiterhin nicht in den Bundestag einziehen.

Umfrage fand vor Habeck-Rückzug statt

Der Befragungszeitraum der Umfrage war der 22. bis 25. August – der gestern angekündigte Rückzug des ehemaligen Grünenchefs Robert Habeck kann sich so noch nicht auf die Umfrage ausgewirkt haben. Der 55-Jährige gab als Grund für den Rücktritt auch an, dass er keinen Zynismus in den Bundestag tragen wolle.

Die Insa-Umfrage wurde online durchgeführt. Es wurden 2.002 Personen befragt.

AfDBundestagBündnis 90/Die GrünenCDUCSUDie LinkeUmfrage
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
