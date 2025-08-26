Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die SPD will Reiche stärker besteuern, die Union ist traditionell dagegen. Gibt es trotzdem Bewegung? Das legen einige Wortmeldungen nahe. Doch so einfach ist es nicht.

Manch Koalitionär ist schon am Samstag hellhörig geworden. Der Bundeskanzler war in Osnabrück zu Gast, auf dem Landesparteitag der CDU Niedersachsen. In seiner Rede widmete Friedrich Merz eine Passage auch dem neuesten politischen Aufreger in Berlin: der Idee aus der SPD, die Steuern für Reiche zu erhöhen, obwohl das nicht im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot vereinbart ist.

Loading...

"Es mag den einen oder anderen in der SPD geben, der Freude daran hat, über Steuererhöhungen zu diskutieren", rief Friedrich Merz seinen Parteifreunden in Osnabrück zu. "Mit dieser Regierung unter meiner Führung wird es eine Erhöhung der Einkommensteuer für die mittelständischen Unternehmen in Deutschland nicht geben."

Es gab dafür Applaus in Osnabrück, sogar Jubel. Anschließend aber wunderten sich manche im politischen Berlin, warum Merz' Widerspruch so spezifisch ausgefallen war. Darüber, dass er nur Steuererhöhungen für den Mittelstand ausgeschlossen hatte – und nicht für alle, wie es die CDU im Wahlkampf versprochen hatte. Bewegt sich da doch was bei der Union?

Viel Vages aus dem Kanzleramt – und ein Vorstoß

Als Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in der Bundespressekonferenz darauf angesprochen wurde, drückte er sich um eine Antwort herum. So wie es das Kanzleramt schon seit Wochen vermeidet, sich eindeutig gegen den Vorstoß des SPD-Chefs, Bundesfinanzministers und Vizekanzlers Lars Klingbeil auszusprechen. Der hatte die Steuererhöhungen für Reiche in einem Sommerinterview in die Debatte eingebracht.

Auf die Frage, ob Merz' Worte bedeuteten, dass es Steuererhöhungen für andere als Mittelständler doch geben werde, antwortete der Regierungssprecher: "Das ist ein kontrafaktischer Schluss, der Ihnen gerne überlassen ist, aber den der Bundeskanzler so nicht gemacht hat." Und auf die Nachfrage, ob das bedeute, dass es keine Steuererhöhungen gibt, wollte sich Kornelius dann nicht mehr einlassen. "Der Bundeskanzler hat sich dazu nicht geäußert", sagte er nur.

Was Raum für Spekulationen lässt – und für Wortmeldungen anderer. Gleich am Dienstag war das in der "Bild" zu besichtigen. Der CDU-Politiker Andreas Mattfeldt sagte dem Blatt: "Ich halte es persönlich für vertretbar, die sogenannte Reichensteuer zu erhöhen – aber nur, wenn im Gegenzug notwendige Sozialreformen umgesetzt werden." Er sei mit den bisherigen Vorhaben in der Wirtschafts- und Sozialpolitik "noch nicht zufrieden". Es gehe darum, das Sozialsystem "zukunftsfest" zu machen.

Widerspruch vom finanzpolitischen Sprecher

Die Reichensteuer wird ab rund 278.000 Euro im Jahr (556.000 Euro bei Paaren) fällig und beträgt derzeit 45 Prozent. In den Koalitionsverhandlungen wollte die SPD verankern, den Steuersatz auf 49 Prozent steigen zu lassen. Genau wie die SPD auch den Spitzensteuersatz von derzeit 42 auf 47 Prozent erhöhen, ihn dafür aber erst ab 83.600 Euro erheben wollte (statt wie bisher ab 68.000 Euro).