Werteunion-Chef Jetzt hat der Putsch gegen Maaßen begonnen
Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist offenbar als Werteunion-Vorsitzender gescheitert. Er beklagt einen Putsch. Seine Gegenspielerin ist keine Unbekannte.
Seine Partei ist nach der Gründung in der medialen Versenkung verschwunden – und nun durfte er dort als Vorsitzender offenbar nicht mal mehr seine Tagesordnungspunkte in Vorstandssitzungen behandeln: Hans-Georg Maaßen (62) ist in der Werteunion entmachtet worden. Nun rechnet er schonungslos mit Teilen des Vorstands ab. "Ich weiß nicht, ob ich in drei Wochen noch der Partei angehöre."
Die Bombe ließ Maaßen am Dienstagabend in einer Video-Konferenz mit den Landesvorständen der Werteunion platzen. "Ich bin nicht bereit, als Galionsfigur oder Frühstücksdirektor die Verantwortung zu übernehmen für die Partei und für Schmutzeleien hinter meinem Rücken." Maaßen las gegen seine Gewohnheit seinen Redetext vom Blatt ab, wie ein Teilnehmer t-online bestätigte. Er beklagte einen "Putsch und eine Machtübernahme von Leuten, die ihre Mitgliedschaft und ihre Funktion mir verdanken". Ihm dagegen wird vorgeworfen, Autokrat und nicht teamfähig zu sein.
Unter Maaßens Federführung hatte sich die Werteunion nach einigen Jahren als reiner Verein im Februar 2024 auch als Partei gegründet. Die Wahlergebnisse waren bescheiden: 0,6 Prozent bei den Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen 0,3 Prozent, bei der Bundestagswahl 0,0 Prozent.
Auch Maaßen selbst machte am Dienstag keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit: Die Partei liege hinter den Erwartungen und sei sogar schlechter aufgestellt als vor einem Jahr. Damals hatte er bereits "mangelnde organisatorische Reife und Professionalität" beklagt. Seine Diagnose heute: In den Medien und Netzwerken fast unsichtbar, leere Kassen, kaum Neumitglieder und keine "funktionierende und kooperative Parteiführung".
"Pantel-Fraktion" hat das Sagen
Der Kern von Maaßens Frust: Er könne mit vielen im Parteivorstand nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie er sagte. Im Vorstand trifft er auf die "Pantel-Fraktion": Sylvia Pantel (64), frühere CDU-Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf, in deren Lager auch der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen (64) ist. Pantel und Meuthen sind erst Monate nach der Parteigründung eingetreten, aber jeweils mit ihrer langen politischen Erfahrung umgehend in Spitzenpositionen gelangt. Formal sind sie nur die Stellvertreter von Parteichef Maaßen. Er ist bisher das Aushängeschild. Faktisch haben sie zuletzt gesagt, wo es lang geht.
Bei Abstimmungen im Vorstand bekommt Maaßen keine Mehrheit, er selbst sollte nach seiner Darstellung zum Alibi-Vorsitzenden zurechtgestutzt werden. Eine neue Geschäftsordnung sieht demnach vor, dass der Parteivorsitzende nicht automatisch der Vorsitzende des Vorstands ist. Stattdessen sollte dafür auch jemand von der Mehrheit des Vorstands gewählt werden können. Dieses Verfahren widerspricht völlig der Praxis in politischen Parteien. Maaßen beschrieb eine Folge: Der Parteivorsitzende dürfe sich dann in der Öffentlichkeit und vor Mitgliedern nur nach Abstimmung mit dem Vorstand äußern.
In der jüngsten Vorstandssitzung ging es offenbar drunter und drüber, wenn man Maaßens Schilderung glaubt: Als Parteivorsitzender habe er keinen einzigen Tagesordnungspunkt aufrufen können. "Ich bin wiederholt beleidigt worden."
Pantel und fünf Vorstandsmitglieder aus ihrem Lager gingen auf Anfrage von t-online auf Maaßens Vorhaltungen gar nicht ein: Man stehe zu einer "gelebten innerparteilichen Demokratie" und lehne persönliche Angriffe und unsachliche Diffamierungen einzelner Mitglieder ab. "Geschlossen" trete man dafür ein, die programmatischen Ziele der Partei konsequent umzusetzen.
Maaßen ließ Fusion mit "Bündnis Deutschland" scheitern
Maaßen hatte in der Vergangenheit bereits einige Vorstandsmitglieder verloren. Sein Stellvertreter im Gründungsvorstand, der Vize-Admiral a.D. Kay-Achim Schönbach, war der prominenteste Fall. Er trat nach wenigen Monaten zurück – und beim "Bündnis Deutschland" ein, einer anderen Kleinpartei zwischen Union und AfD.
Maaßen dagegen wurde auch von Teilen der Partei angelastet, dass er eine Fusion mit "Bündnis Deutschland" verhindert habe. Im Förderverein der Partei, wo Maaßen auch Vorsitzender ist, betrieb er den Ausschluss seines früheren Vize Schönbach und weiterer Mitglieder wegen "erheblichen vereinsschädigenden und satzungswidrigen Verhaltens". Darunter war auch die frühere NRW-Landesvorsitzende Simone Baum, durch die Maaßen in die Werteunion gekommen war. Bei einer anstehenden Bundesmitgliederversammlung könnte er aber auch bei den Ausschlüssen noch eine Niederlage erleiden.
Maaßen hat auch mit einem politischen Schlingerkurs Unmut in der Partei ausgelöst. Zunächst hatte er öffentlichkeitswirksam seinen CDU-Mitgliedsausweis zerschnitten und die CDU als "herz- und hirntot" erklärt. Diverse Äußerungen und Kontakte führten dazu, dass er von seiner alten Behörde Verfassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus geführt wird. Nach der Parteigründung nannte er die CDU plötzlich "Premiumpartner".
Auch sein Verhältnis zur Brandmauer blieb unklar. Nun grenzte er sich vor den Landesvorsitzenden in seiner Abrechnung deutlich von der AfD ab. Sie sei keine Alternative, sagte er. Sie benenne viele Probleme zwar richtig. Die Lösungsvorschläge seien aber "vielfach nicht freiheitlich und nicht konservativ, sondern rechts", so Maaßen.
Und Maaßens Lösung in eigener Sache? Den Landesvorständen sagte er: "Ich werde mir in den nächsten Wochen genau überlegen, welcher Weg für mich der richtige ist."
- Eigene Recherchen
- twitter.com: Tweet Hans-Georg Maaßen 2024
- werteunion-ev.de: Statement des Vorsitzenden der WerteUnion Partei Dr. Hans-Georg Maaßen bei der Zoomkonferenz der Landesvorsitzenden am 26. August 2025