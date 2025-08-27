Putsch in der Werteunion Jetzt darf Maaßen nicht mal mehr die Tagesordnung bestimmen

27.08.2025

Hans-Georg Maaßen: Der ehemalige Verfassungsschutz-Chef sieht sich bei der von ihm gegründeten Werteunion einem Machtkampf im Führungszirkel ausgesetzt. (Quelle: IMAGO/Jacob Schrter)

Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist offenbar als Werteunion-Vorsitzender gescheitert. Er beklagt einen Putsch. Seine Gegenspielerin ist keine Unbekannte.

Seine Partei ist nach der Gründung in der medialen Versenkung verschwunden – und nun durfte er dort als Vorsitzender offenbar nicht mal mehr seine Tagesordnungspunkte in Vorstandssitzungen behandeln: Hans-Georg Maaßen (62) ist in der Werteunion entmachtet worden. Nun rechnet er schonungslos mit Teilen des Vorstands ab. "Ich weiß nicht, ob ich in drei Wochen noch der Partei angehöre."

Die Bombe ließ Maaßen am Dienstagabend in einer Video-Konferenz mit den Landesvorständen der Werteunion platzen. "Ich bin nicht bereit, als Galionsfigur oder Frühstücksdirektor die Verantwortung zu übernehmen für die Partei und für Schmutzeleien hinter meinem Rücken." Maaßen las gegen seine Gewohnheit seinen Redetext vom Blatt ab, wie ein Teilnehmer t-online bestätigte. Er beklagte einen "Putsch und eine Machtübernahme von Leuten, die ihre Mitgliedschaft und ihre Funktion mir verdanken". Ihm dagegen wird vorgeworfen, Autokrat und nicht teamfähig zu sein.

Unter Maaßens Federführung hatte sich die Werteunion nach einigen Jahren als reiner Verein im Februar 2024 auch als Partei gegründet. Die Wahlergebnisse waren bescheiden: 0,6 Prozent bei den Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen 0,3 Prozent, bei der Bundestagswahl 0,0 Prozent.

Auch Maaßen selbst machte am Dienstag keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit: Die Partei liege hinter den Erwartungen und sei sogar schlechter aufgestellt als vor einem Jahr. Damals hatte er bereits "mangelnde organisatorische Reife und Professionalität" beklagt. Seine Diagnose heute: In den Medien und Netzwerken fast unsichtbar, leere Kassen, kaum Neumitglieder und keine "funktionierende und kooperative Parteiführung".

"Pantel-Fraktion" hat das Sagen

Der Kern von Maaßens Frust: Er könne mit vielen im Parteivorstand nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie er sagte. Im Vorstand trifft er auf die "Pantel-Fraktion": Sylvia Pantel (64), frühere CDU-Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf, in deren Lager auch der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen (64) ist. Pantel und Meuthen sind erst Monate nach der Parteigründung eingetreten, aber jeweils mit ihrer langen politischen Erfahrung umgehend in Spitzenpositionen gelangt. Formal sind sie nur die Stellvertreter von Parteichef Maaßen. Er ist bisher das Aushängeschild. Faktisch haben sie zuletzt gesagt, wo es lang geht.