Von t-online , mak 27.08.2025 - 15:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz, Boris Pistorius, Lars Klingbeil und Alexander Dobrindt (v.l.n.r.): Seit Mai ist die schwarz-rote Koalition im Amt. (Quelle: IMAGO/www.photowerkstatt.de/imago)

Die Bundesregierung hat in nur drei Monaten mehr als 230.000 Euro für Visagisten, Friseure und Fotografen ausgegeben. Diese Ministerien führen die Rangliste an.

Dass Bundesministerinnen und Bundesminister regelmäßig im Rampenlicht stehen, ist klar. Entsprechend gerüstet müssen sie auch sein. Nun weiß man auch, wie viel Geld das kostet.

Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion haben die Bundesministerien in einem Zeitraum von rund drei Monaten insgesamt 58.738 Euro für Visagisten und Friseure ausgegeben. Hinzu kommen weitere Ausgaben in Höhe von 172.608 Euro für Fotografen. Die Ausgaben umfassen Dienstleistungen für Minister, Staatssekretäre und Beauftragte. Eine konkrete Zuordnung dieser Kosten zu einzelnen Personen ist laut Bundesregierung nicht möglich.

Das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) liegt mit 19.264,76 Euro an der Spitze der Ausgaben für "körpernahe Dienstleistungen". Diese Summe umfasst fast 11.000 Euro an reinen Dienstleistungskosten sowie zusätzliche Reisekosten. Das Kanzleramt von Friedrich Merz (CDU) verzeichnete in dem Zeitraum Ausgaben von 12.501,30 Euro für ähnliche Dienstleistungen.

Die Bundesregierung erklärte in der Antwort auf die Kleine Anfrage, dass im Bundespresseamt mehr 12.000 Euro hauptsächlich zu Beginn der Legislaturperiode ausgegeben wurden, um Bilder der neuen Regierungsmitglieder zu machen: "Diese hohe Summe kommt dadurch zustande, dass dort zu Anfang der Legislaturperiode die Bilder der neuen Regierungsmitglieder angefertigt wurden."

Deutliche Ressort-Unterschiede

Im Vergleich der Ressorts zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Ausgaben für Dienstleistungen. Das Gesundheitsministerium unter Nina Warken (CDU) hat 5.063 Euro ausgegeben, das Bauministerium unter Verena Hubertz (SPD) kommt auf 3.142 Euro und das Arbeits- und Sozialministerium unter Bärbel Bas (SPD) auf 1.249 Euro, was allesamt im vierstelligen Bereich liegt. Andere Ministerien hingegen haben noch geringere Summen ausgegeben: Bei Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) fielen lediglich 357 Euro an, Umweltminister Carsten Schneider (SPD) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) liegen bei etwa 600 Euro.