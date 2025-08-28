Kurz vor wichtiger Wahl Die letzte Hemmschwelle soll fallen

Die Spitze der AfD in NRW zerfleischt sich kurz vor der Kommunalwahl. Der Streit wirft auch zwei Fragen an die Bundesspitze auf: Wie viel Russland, wie viel Rechtsextremismus will sie eigentlich ganz offen wagen?

Es gärt seit Wochen in der AfD Nordrhein-Westfalen, am Sonntag dürfte es knallen. Denn dann tagt der Landesvorstand. Bei der Sitzung dürften Diskussionen über das eigene Spitzenpersonal ihren Höhepunkt erreichen: Ein Vorstandsmitglied soll nach Informationen von t-online womöglich abgestraft werden, gleich drei seiner Kollegen treiben die Maßnahme derzeit voran. Die Parteispitze eines der größten AfD-Verbände zerfleischt sich selbst – und das nur zweieinhalb Wochen vor der Kommunalwahl in NRW.

AfD-Politiker anderer Landesverbände schütteln schon seit Wochen verständnislos den Kopf. Der Verband in NRW gilt als ideologisch nicht geschlossen und deswegen ohnehin chaotisch. Die Machtstrukturen sind auch für außenstehende AfDler schwer nachvollziehbar. Nun aber gipfelt das Chaos.

Und dies legt unfreiwillig zwei Fragen offen, unter denen die gesamte AfD seit Jahren leidet: Wie viel Russland will die Partei offen wagen? Und wie viel Rechtsextremismus? Inzwischen drängen diese Fragen von der Basis in NRW hinauf bis zur Bundesspitze in Berlin.

Es begann mit Russland und endete beim Personal

Ausgelöst von der Russlandfrage dürfte es bei der Sitzung der Parteispitze am Sonntag wegen gleich zwei Personalien Streit geben. Die erste ist Sven Tritschler, stellvertretender Landesvorsitzender; die zweite ist Kris Schnappertz, ein enger Gefolgsmann von und bisheriger Strippenzieher für Landeschef Vincentz.

In beiden Fällen hatten die Diskussionen denselben Beschleuniger: ein Parteiausschlussverfahren, das der Landesvorstand um Vincentz gegen Tritschlers Mitarbeiter Tim Schramm beschloss. t-online berichtete bereits über den Fall sowie andere Parteiausschlussverfahren, die in NRW grassieren. Schramm gibt an, in der Ukraine drei Monate lang mit den ukrainischen Streitkräften gegen Putins Truppen gekämpft zu haben und geht seither öffentlich gegen russische Propaganda in der Partei vor.

Die gibt es zuhauf, die AfD trägt unter Kritikern auch den Namen "Fünfte Kolonne Moskaus". Das trifft auf Gegenliebe: "Wir unterstützen die Partei mit allen Mitteln", heißt es in der Beschreibung einer russischen Einflussoperation mit dem Ziel, in Deutschland soziale Konflikte zu stiften. Schramm erhält vor dem Hintergrund harten Gegenwind. Darunter die härteste Maßnahme: den Antrag seiner eigenen Landesspitze, ihn aus der Partei zu werfen.