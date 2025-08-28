Kurz vor wichtiger Wahl Die letzte Hemmschwelle soll fallen
Die Spitze der AfD in NRW zerfleischt sich kurz vor der Kommunalwahl. Der Streit wirft auch zwei Fragen an die Bundesspitze auf: Wie viel Russland, wie viel Rechtsextremismus will sie eigentlich ganz offen wagen?
Es gärt seit Wochen in der AfD Nordrhein-Westfalen, am Sonntag dürfte es knallen. Denn dann tagt der Landesvorstand. Bei der Sitzung dürften Diskussionen über das eigene Spitzenpersonal ihren Höhepunkt erreichen: Ein Vorstandsmitglied soll nach Informationen von t-online womöglich abgestraft werden, gleich drei seiner Kollegen treiben die Maßnahme derzeit voran. Die Parteispitze eines der größten AfD-Verbände zerfleischt sich selbst – und das nur zweieinhalb Wochen vor der Kommunalwahl in NRW.
AfD-Politiker anderer Landesverbände schütteln schon seit Wochen verständnislos den Kopf. Der Verband in NRW gilt als ideologisch nicht geschlossen und deswegen ohnehin chaotisch. Die Machtstrukturen sind auch für außenstehende AfDler schwer nachvollziehbar. Nun aber gipfelt das Chaos.
Und dies legt unfreiwillig zwei Fragen offen, unter denen die gesamte AfD seit Jahren leidet: Wie viel Russland will die Partei offen wagen? Und wie viel Rechtsextremismus? Inzwischen drängen diese Fragen von der Basis in NRW hinauf bis zur Bundesspitze in Berlin.
Es begann mit Russland und endete beim Personal
Ausgelöst von der Russlandfrage dürfte es bei der Sitzung der Parteispitze am Sonntag wegen gleich zwei Personalien Streit geben. Die erste ist Sven Tritschler, stellvertretender Landesvorsitzender; die zweite ist Kris Schnappertz, ein enger Gefolgsmann von und bisheriger Strippenzieher für Landeschef Vincentz.
In beiden Fällen hatten die Diskussionen denselben Beschleuniger: ein Parteiausschlussverfahren, das der Landesvorstand um Vincentz gegen Tritschlers Mitarbeiter Tim Schramm beschloss. t-online berichtete bereits über den Fall sowie andere Parteiausschlussverfahren, die in NRW grassieren. Schramm gibt an, in der Ukraine drei Monate lang mit den ukrainischen Streitkräften gegen Putins Truppen gekämpft zu haben und geht seither öffentlich gegen russische Propaganda in der Partei vor.
Die gibt es zuhauf, die AfD trägt unter Kritikern auch den Namen "Fünfte Kolonne Moskaus". Das trifft auf Gegenliebe: "Wir unterstützen die Partei mit allen Mitteln", heißt es in der Beschreibung einer russischen Einflussoperation mit dem Ziel, in Deutschland soziale Konflikte zu stiften. Schramm erhält vor dem Hintergrund harten Gegenwind. Darunter die härteste Maßnahme: den Antrag seiner eigenen Landesspitze, ihn aus der Partei zu werfen.
Gefordert und angetrieben wurde die Maßnahme gegen Schramm maßgeblich von Hans Neuhoff, EU-Abgeordneter mit auffallender Russlandnähe – und Mitglied des NRW-Landesvorstands. Landeschef Vincentz, der eigentlich Transatlantiker ist, schlug sich aus machtstrategischen Gründen auf die Seite von Neuhoff und stimmte gegen Schramm.
Schramms Chef Tritschler sprach sich als einer der wenigen im Vorstand gegen das Parteiausschlussverfahren aus. Aber mehr noch: Er machte vor wenigen Wochen ein mutmaßliches Komplott gegen sich öffentlich. Demnach wurde Tritschlers Mitarbeiter Schramm aus dem Vincentz-Lager angesprochen, seinen Chef anzuschwärzen. Vincentz' Strippenzieher Schnappertz sowie eine weitere Mitarbeiterin von ihm fragten Schramm nach belastendem Material über Tritschler. Dafür soll Schramm eine gut honorierte andere Beschäftigung angeboten worden sein. Das belegen Nachrichten, geschrieben unter anderem von Schnappertz an Schramm, die Tritschler in der Landtagsfraktion publizierte. Im selben Zug protestierte er gegen dieses Vorgehen.
Drei gegen Tritschler
Vincentz konnte daraufhin seinen Vertrauten Schnappertz nicht mehr halten, der verlor seine Stelle als Pressesprecher der Fraktion im Landtag. Nun aber soll nach Informationen von t-online auch Tritschler abgestraft werden. Auf Kritik, die wie im Fall von Tritschlers Dossier auch die Presse erreicht, reagiert man in der AfD empfindlich. Außerdem spielt auch Russlandfreund Neuhoff wieder eine treibende Rolle. Der fordert offenbar schon seit Längerem: Schramms Chef Tritschler solle zurücktreten, sich aus dem Landesvorstand zurückziehen. Mit Sascha Lensing und Jürgen Spenrath wollen nach Informationen von t-online am Sonntag zwei weitere Vorstandsmitglieder eine Abstimmung über Tritschlers Ende im Landesvorstand befürworten. Das bestätigen t-online mehrere mit den Vorgängen vertraute Quellen in der Partei.
Absurd daran: Tritschlers Gegner können ihr erhofftes Ziel kaum erreichen. Tritschler kann, wenn er sich nicht freiwillig zurückzieht, nicht per Votum des Landesvorstands abgesetzt werden. Um Landesvorstände so zu entmachten, ist ein Beschluss eines Parteitags notwendig. "Der Landesparteitag kann auf Antrag den Landesvorstand oder einzelne seiner Mitglieder abwählen", heißt es in der Satzung der AfD NRW. Ein solcher Parteitag soll aber erst in einigen Monaten stattfinden – und Tritschler gilt als an der Basis beliebt. Der Landesvorstand also bürdet sich gerade selbst ein irres Drama auf – für reine Symbolik.
Unzufriedenheit herrscht aber auch mit Blick auf Kris Schnappertz. Der hat wegen des klandestinen Agierens gegen Tritschler zwar seinen Posten als Pressesprecher der Fraktion verloren, ist aber weiterhin Pressesprecher des Landesvorstands. Das war bisher nicht breit bekannt, wird inzwischen aber, unter anderem durch einen Bericht von t-online, in der Partei bemerkt – zur Unzufriedenheit mancher.
So kritisiert der Kreisvorstand Düsseldorf in einem Schreiben an den Landes- sowie den Bundesvorstand, das t-online vorliegt: Schnappertz sei offenbar weiter als Pressesprecher des Landesvorstands im Dienst und werde trotz seines Agierens gegen Tritschler von den "Mitgliedsbeiträgen aller NRW-Parteifreunde" für "satzungsfremde und übergriffige Aussagen" bezahlt. Der Kreisverband hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe bereits ein Parteiausschlussverfahren gegen Schnappertz gefordert. Der Verband hat eine Vorgeschichte mit Schnappertz, das Verhältnis ist nachhaltig beschädigt.
Auch Tritschler dürfte als stellvertretender Landeschef etwas dagegen haben, dass Schnappertz weiterhin für den Landesvorstand spricht. Macht: noch mehr Sprengstoff in der Vorstandssitzung am Sonntag.
Appell an die Bundeschefs: Mehr Rechtsextremismus wagen!
Mit seinem Schreiben an den Bundesvorstand eskaliert der Kreisvorstand Düsseldorf aber auch ein zweites Thema nach ganz oben: den Umgang der Partei mit bekannten Rechtsextremisten wie Götz Kubitschek im Landesverband NRW. t-online hatte über geplante Auftritte von Kubitschek berichtet, mindestens in den AfD-Kreisverbänden Düsseldorf und Bonn. Schnappertz hatte daraufhin im Namen des Landesvorstands mitgeteilt, Kubitschek sei nicht AfD-Mitglied und vertrete nicht die Werte der AfD. Man wolle darauf dringen, die Veranstaltungen abzublasen.
Dagegen wehrt sich der Kreisverband Düsseldorf. Er machte erst vor wenigen Monaten Schlagzeilen, weil er Martin Sellner, Frontfigur der rechtsextremen "Identitären Bewegung", einladen wollte. Die Düsseldorfer fordern nun freie Hand bei der Ausrichtung ihrer Veranstaltungen – auch wenn sie Personen einladen, die noch rechts von der Rechtsaußen-Partei AfD stehen. Der Düsseldorfer Kreisvorstand gehört zu den Verbündeten von Matthias Helferich. Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete ist nicht nur schon seit Langem Gegenspieler des NRW-Landeschefs Vincentz. Er steht auch für vorbehaltlose Zusammenarbeit mit Kubitschek und hat ihn sowohl in seinem NRW-Wahlkreisbüro als auch im Bundestag schon als Redner empfangen.
Düsseldorfs Kreischef Elmar Salinger schreibt in dem Brief: "Als AfD Kreisvorstand Düsseldorf (…) lehnen wir 'Auftrittsverbote', Nötigungen und Sabotageaktionen grundsätzlich ab." In Kenntnis setze man nun auch die Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. "Wünschenswert wäre ein Einsehen bzw. Einwirken auf maßgebliche Akteure des AfD-Landesvorstands NRW", um "Auftrittsverbote" und "Einmischungen in die Autonomie des Kreisverbands" zu unterbinden, heißt es weiter.
Dabei macht Salinger auf einen in der Partei herrschenden Doppelstandard aufmerksam: Dem Kreisvorstand werde nun über ein Statement des Landesvorstands in der Presse der Besuch von Götz Kubitschek untersagt. Mit Hans Neuhoff aber sei ein Mitglied des NRW-Landesvorstands in Kubitscheks Institut im sachsen-anhaltinischen Schnellroda aufgetreten. Dieses gilt als Kaderschmiede und Vernetzungszentrum für Rechtsextreme. Neuhoff hielt dort im Februar vergangenen Jahres einen Vortrag zur Geopolitik und plädierte unter anderem für eine Annäherung an Russland. Auch anderes Spitzenpersonal der AfD, "wie Frau Weidel und Herr Krah", seien in Schnellroda schon zu Gast gewesen. Und Kubitschek sei im Januar beim Bundesparteitag der AfD in Riesa anwesend gewesen, merkt Salinger in seinem Schreiben an.
Diese Feststellungen sind korrekt. Die Verbindungen der AfD, auch des Spitzenpersonals, hin zu Kubitschek und seinen Organisationen sind seit vielen Jahren eng. Dass dessen Aktivitäten vom Verfassungsschutz ähnlich eng beobachtet werden, scheint die AfD dabei immer weniger zu kümmern. Nach Informationen von t-online war Kubitschek im Januar zum ersten Mal bei einem AfD-Parteitag als Gast geladen – und nahm als solcher direkt vor dem Pressebereich Platz, ins Gespräch vertieft mit mehreren AfD-Landesvorsitzenden. Am selben Tag verwendete Weidel in einer richtungweisenden Wahlkampfrede zum ersten Mal das Wort "Remigration", dem von Kubitschek und Sellner geprägten rechtsextremen Kampfbegriff. Die Verwendung ist für die AfD brisant: Die dahinterstehenden Konzepte bewerten Gerichte als verfassungsfeindlich.
Der Kreisverband Düsseldorf macht so auf eine Klemme aufmerksam, in der nicht nur der NRW-Landesvorstand, sondern auch der Bundesvorstand um Alice Weidel steckt. Wie viel Rechtsextremismus will man denn nun ganz offen wagen? Ein ganzes Stück weit geöffnet sind die Schleusen schon. Salinger will sie jetzt offenbar ganz aufreißen – und steht damit nicht alleine da.
Noch haben die Bundesvorsitzenden den Brief aus NRW nach Informationen von t-online nicht beraten. Ihre Antwort dürfte spannend sein – falls sie denn eine schicken.
