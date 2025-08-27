Abschied aus dem Bundestag "Noch neutral formuliert": Habeck legt bei Lanz gegen Söder nach

27.08.2025

Nach seinem angekündigten Rückzug aus dem Bundestag betont Robert Habeck bei "Markus Lanz", dass er kein taktisches Karrieremanöver plane. Der Grünen-Politiker sieht derweil seine politische Vision in einer Sackgasse.

Robert Habeck, ehemaliger Wirtschaftsminister und Vizekanzler, hat in einem Interview bei "Markus Lanz" seinen Abschied aus dem Bundestag erneut kommentiert. Wie das ZDF in einem Vorabbericht schreibt, erklärte der Grünen-Politiker: "Es gibt keine Vorbereitungen für nächste (...) politische Karriereschritte, sondern das ist ein klarer Cut."

Ob sein Abschied für immer oder auf Zeit gelte, wollte er nicht eindeutig beantworten. "'Für immer' ist ein viel zu großes Wort. Man kann nie wissen, was die Zukunft bringt." Habeck betonte jedoch: "Es ist kein taktischer Abschied." Er mache nicht anderthalb Jahre "Politik-Pause", um daraufhin irgendetwas in der "politischen ersten Reihe anzustreben".

Habecks Aussagen stießen auf Kritik von Melanie Amann, stellvertretende Chefredakteurin des "Spiegel", die ihm vorwarf: "Sie wollen die Wirkung haben, die Sie als Politiker hatten, nur ohne die Nebenwirkungen der Politik." Habeck konterte diese Einschätzungen mit dem Argument, dass er weiterhin zur politischen Debatte beitragen wolle: "Ich höre ja nicht auf, als politisches Wesen in dieser Welt zu existieren, will aber auch etwas zu sagen haben. Wenn ich glaube, ich kann irgendwas beitragen zur politischen Debatte in Deutschland, in Europa, dann werde ich es tun."

"Ist in eine Sackgasse geraten"

Habeck hatte am Montag in der "taz" seinen Rückzug aus dem Bundestag angekündigt und dabei zugleich hart gegen mehrere Unionspolitiker ausgeteilt. Söder warf er "fetischhaftes Wurstgefresse" vor. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) warf der Grünen-Politiker vor, sie sei "unfähig, ihr Amt überparteilich auszuüben". Vielmehr habe sie stets "nur polarisiert, polemisiert und gespalten".

In der "Markus Lanz"-Sendung, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, legte Habeck nun nach. Das "fetischhafte Wurstgefresse", das er Markus Söder vorgeworfen hatte, sei "noch eine neutrale Beschreibung", so der Grünen-Mann. Julia Klöckner, an der Habeck ebenfalls Kritik geübt hatte, falle es schwer, die "Achtung vor dem Parlament in der Öffentlichkeit zu verteidigen". In den letzten 100 Tagen gebe es eine Debatte über Klöckners Amtsausübung: "Wenn das so weitergeht, ist das Amt des Bundestagspräsidenten, der Bundestagspräsidentin nicht mehr eine Institution, die unbeschädigt ist. (...) Die Debatte beschädigt das Amt."