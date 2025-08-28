t-online - Nachrichten für Deutschland
Volker Wissing wechselt in die Wirtschaft: Ex-Minister hat neuen Job

Ehemaliger FDP-Verkehrsminister
Volker Wissing hat einen neuen Job

Von t-online
28.08.2025 - 08:53 Uhr
Bundesverkehrsminister Volker WissingVergrößern des Bildes
Volker Wissing (parteilos), ehemaliger Bundesverkersminister: Der Ex-Minister hat einen neuen Arbeitsplatz gefunden.
Volker Wissing wechselt in die Wirtschaft. Der frühere Bundesverkehrsminister wird einen alten Parteifreund beraten.

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing (früher FDP) hat in der freien Wirtschaft einen neuen Job gefunden. Nach Informationen des "Spiegel" soll er Vorsitzender eines neuen Beirats der Firma Christ Capital werden, die dem Unternehmer Harald Christ gehört.

Wissing und Christ kennen sich seit vielen Jahren. Beide stammen aus Rheinland-Pfalz und waren bis Ende 2023 Mitglieder der FDP. Nach dem Bruch der Ampelkoalition erklärten beide ihren Austritt aus der Partei – unter anderem wegen Kritik an der Rolle der Liberalen in der Endphase der Koalition.

Bundesregierung muss Wechsel zustimmen

Dem Bericht zufolge soll Wissing die Unternehmensgruppe in Zukunft "in Fragen der langfristigen Unternehmensausrichtung und Investitionsentscheidungen" beraten. Zu Christ Capital gehört unter anderem auch die Beratungsgesellschaft Joschka Fischer & Company, gegründet vom ehemaligen Außenminister und Grünen-Politiker Joschka Fischer.

Die neue Tätigkeit des Ex-Ministers steht jedoch noch unter Vorbehalt: Die Bundesregierung muss dem Wechsel zustimmen. Wissing habe das Bundeskanzleramt am Donnerstag über den geplanten Job informiert.

Verwendete Quellen
  • Vorabmeldung des "Spiegel"
Themen
BundesregierungFDPVolker Wissing
