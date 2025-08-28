Hier drohen jetzt bis zu 40 Liter Regen

Vor wenigen Wochen machte t-online eine Drohmail öffentlich, die der Sprecher von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken an Journalisten verschickte. Nun soll er andere Aufgaben im Haus übernehmen.

Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, räumt wenige Wochen nach einem Eklat mit Journalisten seinen Posten. "Es ist Zeit für Neues", heißt es in einer Mail an Medienvertreter, die am Donnerstagmorgen auch t-online zuging. Er verabschiede sich nach über sieben Jahren aus der externen Kommunikation des Ministeriums und werde dort künftig neue Aufgaben übernehmen.

"Ich danke der amtierenden Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für ihr Vertrauen in den ersten Monaten ihrer Amtszeit", schreibt Kautz weiter. Der Dank gelte auch ihren Vorgängern Jens Spahn und Karl Lauterbach, "für die ich in schwierigen Zeiten kommunizieren durfte". Der frühere "Bild"-Journalist Kautz war 2018 von Spahn auf den Posten berufen worden und leitete die Pressestelle auch während der Corona-Pandemie.

Der vorher nicht öffentlich angekündigte Personalwechsel erfolgt wenige Wochen nachdem vehemente Kritik an Kautz laut wurde: Ende Juli machte t-online eine Drohmail an Journalisten öffentlich, in der sich Kautz über einen vermeintlichen Bruch von Vertraulichkeitsabsprachen beschwerte und anschließend eine Art "Kopfgeld" für Hinweise auf die Verursacher aussetzte. Tippgeber werde er mit "Exklusiv-Infos" belohnen.