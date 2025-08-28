t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Warken-Sprecher Kautz tritt ab – nach Drohung gegen Journalisten

Er drohte Journalisten
Ministeriumssprecher räumt nach Eklat seinen Posten

  • Jonas Mueller-Töwe
Von Jonas Mueller-Töwe
28.08.2025 - 11:32 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 141363482Vergrößern des Bildes
Der bisherige Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit, Hanno Kautz: Nach scharfer Kritik an einer Drohmail tritt er ab. (Quelle: Chris Emil Janssen via www.imago-images.de/imago)
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text32 Kilo weniger: Promi zeigt Abnehmerfolg
TextNierentumor bei Olympiasiegerin gefunden
TextHier drohen jetzt bis zu 40 Liter Regen
TextOchsenknecht darf raus aus Österreich
TextRussland tötet 14 Zivilisten in Kiew
News folgen

Vor wenigen Wochen machte t-online eine Drohmail öffentlich, die der Sprecher von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken an Journalisten verschickte. Nun soll er andere Aufgaben im Haus übernehmen.

Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, räumt wenige Wochen nach einem Eklat mit Journalisten seinen Posten. "Es ist Zeit für Neues", heißt es in einer Mail an Medienvertreter, die am Donnerstagmorgen auch t-online zuging. Er verabschiede sich nach über sieben Jahren aus der externen Kommunikation des Ministeriums und werde dort künftig neue Aufgaben übernehmen.

Loading...

"Ich danke der amtierenden Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für ihr Vertrauen in den ersten Monaten ihrer Amtszeit", schreibt Kautz weiter. Der Dank gelte auch ihren Vorgängern Jens Spahn und Karl Lauterbach, "für die ich in schwierigen Zeiten kommunizieren durfte". Der frühere "Bild"-Journalist Kautz war 2018 von Spahn auf den Posten berufen worden und leitete die Pressestelle auch während der Corona-Pandemie.

Der vorher nicht öffentlich angekündigte Personalwechsel erfolgt wenige Wochen nachdem vehemente Kritik an Kautz laut wurde: Ende Juli machte t-online eine Drohmail an Journalisten öffentlich, in der sich Kautz über einen vermeintlichen Bruch von Vertraulichkeitsabsprachen beschwerte und anschließend eine Art "Kopfgeld" für Hinweise auf die Verursacher aussetzte. Tippgeber werde er mit "Exklusiv-Infos" belohnen.

Im Nachhinein wollte er die Drohung als Ironie verstanden wissen. Das Ministerium schloss sich dieser Darstellung in der Bundespressekonferenz an. Die Opposition übte hingegen scharfe Kritik und forderte Konsequenzen. Nachfolger von Kautz wird laut Ministerium Hannes Böckler aus der gleichen Abteilung.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherchen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Jens SpahnNina Warken
Themen A bis Z
Politiker
Annalena BaerbockKarl LauterbachMarkus SöderOlaf Scholz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom