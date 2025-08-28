Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Er drohte Journalisten Ministeriumssprecher räumt nach Eklat seinen Posten
Vor wenigen Wochen machte t-online eine Drohmail öffentlich, die der Sprecher von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken an Journalisten verschickte. Nun soll er andere Aufgaben im Haus übernehmen.
Der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, räumt wenige Wochen nach einem Eklat mit Journalisten seinen Posten. "Es ist Zeit für Neues", heißt es in einer Mail an Medienvertreter, die am Donnerstagmorgen auch t-online zuging. Er verabschiede sich nach über sieben Jahren aus der externen Kommunikation des Ministeriums und werde dort künftig neue Aufgaben übernehmen.
"Ich danke der amtierenden Bundesgesundheitsministerin Nina Warken für ihr Vertrauen in den ersten Monaten ihrer Amtszeit", schreibt Kautz weiter. Der Dank gelte auch ihren Vorgängern Jens Spahn und Karl Lauterbach, "für die ich in schwierigen Zeiten kommunizieren durfte". Der frühere "Bild"-Journalist Kautz war 2018 von Spahn auf den Posten berufen worden und leitete die Pressestelle auch während der Corona-Pandemie.
Der vorher nicht öffentlich angekündigte Personalwechsel erfolgt wenige Wochen nachdem vehemente Kritik an Kautz laut wurde: Ende Juli machte t-online eine Drohmail an Journalisten öffentlich, in der sich Kautz über einen vermeintlichen Bruch von Vertraulichkeitsabsprachen beschwerte und anschließend eine Art "Kopfgeld" für Hinweise auf die Verursacher aussetzte. Tippgeber werde er mit "Exklusiv-Infos" belohnen.
Im Nachhinein wollte er die Drohung als Ironie verstanden wissen. Das Ministerium schloss sich dieser Darstellung in der Bundespressekonferenz an. Die Opposition übte hingegen scharfe Kritik und forderte Konsequenzen. Nachfolger von Kautz wird laut Ministerium Hannes Böckler aus der gleichen Abteilung.
- Eigene Recherchen