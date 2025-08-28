Hier drohen jetzt bis zu 40 Liter Regen

Von dpa , afp 28.08.2025 - 11:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Julia Klöckner: Seit März bekleidet sie das zweithöchste Staatsamt der Bundesrepublik. (Quelle: Thomas Koehler/Phototek)

Nach ihrer Aussagen zur Tageszeitung taz sieht sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner immer stärkerer Kritik ausgesetzt. Jetzt hat sie in einem Interview reagiert.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat den Vorwurf einer parteilichen Amtsführung zurückgewiesen und dazu aufgerufen, mit mehr Respekt zu debattieren. Nicht jede Meinung, die man selbst nicht teile, sei extremistisch. "Meinungsfreiheit umfasst nicht nur die eigene", sagte Klöckner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Mittwoch.

Die Bundestagspräsidentin erklärte weiter: "Es macht mir durchaus Sorge, wenn sich Demokraten der Mitte untereinander in Auseinandersetzungen als Gefahr für die Demokratie bezeichnen oder sich absprechen, demokratisch zu sein." Klöckner beschrieb eine Blockbildung in der Gesellschaft wie im Bundestag.

Kein direktes Statement zu Habeck

Klöckner bestritt den ebenfalls in den Reihen von SPD, Grünen und Linken erhobenen Vorwurf, auf einer Veranstaltung der Koblenzer CDU Parallelen zwischen den Arbeitsmethoden der Zeitung "taz" und des als rechtspopulistisch eingestuften Portals "Nius" gezogen zu haben: Sie habe keinen direkten Vergleich gezogen, "wohl aber betont, dass uns als Gesellschaft Blockbildungen auch in der Medienlandschaft nicht guttun". Die CDU-Veranstaltung wurde von Frank Gotthard ausgerichtet, dem Hauptfinanzier von "Nius".

Die CDU-Politikerin plädierte dafür, in Debatten Position zu beziehen und gegebenenfalls Kritik auszuhalten – diese solle aber "immer von einem grundsätzlichen Respekt geprägt sein". Zur Kritik des aus dem Bundestag scheidenden früheren Vizekanzlers Robert Habeck von den Grünen, sie habe stets nur gespalten statt zusammengeführt, äußerte sich Klöckner in der "FAZ" nicht.