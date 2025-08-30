Haben Sie denn den Eindruck, dass sich die Lage heute wesentlich verbessert hat? Mit den Flüchtlingen aus der Ukraine sind ja heute noch mal weit mehr als eine Million nach Deutschland gekommen.

Vor allem muss man sich im Klaren darüber sein, dass 2022 mehr Schutzsuchende in kürzerer Zeit nach Deutschland gekommen sind als 2015. Und man muss sich im Klaren darüber sein, dass Deutschland nicht das Land gewesen ist, das proportional zur Bevölkerung am meisten Menschen aufgenommen hat. Schweden zum Beispiel hat damals so gerechnet viel mehr Menschen aufgenommen. Aber um auf das Thema Ukraine zurückzukommen. Die Aufnahme lief ganz anders: Weder wurden die Menschen aus der Ukraine in den Apparat der Asylbürokratie überführt, noch unterlagen sie den Regelungen zur Verteilung auf Bundesländer und Kommunen. Sie konnten ihren Wohnort frei wählen, ein sehr großer Teil ist privat untergekommen.

Kommen wir auf die Zeit rund um 2015 zurück. Welche Rolle spielte die Verteilung der Flüchtlinge zwischen Stadt und Land?

Wenn man auf die Verteilung der Schutzsuchenden insgesamt schaut, zeigen sich doch deutliche Ungleichgewichte. Es waren keineswegs die ostdeutschen Bundesländer, die die meisten Menschen aufnahmen. Vielmehr finden sich Schutzsuchende vor allem im Nordwesten, der gegenüber dem Süden und dem Osten dominiert. Es wurde deutlich, dass es vor allem dort die stärksten Proteste gab, wo die Vorerfahrungen mit Schutzsuchenden am geringsten waren.

Man muss sich auch noch mal die Dynamik der gesellschaftlichen Debatten damals anschauen, die sich schwer einfangen ließen. Der AfD gelang es, das Thema Flucht und Migration zu ihrem Leitthema zu machen und sich vom Thema Euro-Skepsis zu verabschieden. Und diese viel zitierten Verschiebungen der Grenzen des Sagbaren, die begannen im Herbst 2015. Da hätte man natürlich insbesondere vonseiten der etablierten Parteien weit früher reagieren können.

Was hätten die sogenannten etablierten Parteien denn anders machen sollen?

Es hätte in jedem Fall klarer gemacht werden müssen, dass Probleme gesehen und auch angegangen wurden. Und dass es keineswegs um einen Kontrollverlust geht. Das scheint mir nicht im ausreichenden Maße passiert zu sein.

Sie sagen also, es gab damals keinen Kontrollverlust?

Genau. Davon würde ich nicht sprechen. Die Gesellschaft und die Behörden waren ohne Zweifel stark gefordert, weil nicht immer zu jedem Zeitpunkt klar war, auf welche Art und Weise auf welche Ereignisse reagiert werden sollte. Es bedurfte einer gewissen Zeit, um die Verhältnisse in den Griff zu bekommen. Aber es gab keinen Kontrollverlust. Und das gilt letztlich auch für das ungeheuer schwierige Thema des Terrorismus.

Würden Sie denn sagen, dass diese Ereignisse, aber auch dieser sehr einprägsame Satz von Merkel damals ein Wendepunkt in der neueren deutschen Geschichte waren?

Der Satz selbst war kein Wendepunkt. Er steht gewissermaßen für eine Phase von wenigen Monaten, in denen die viel zitierte "Willkommenskultur" im Vordergrund stand. Aber die war ja dann kurze Zeit später schon vorbei. Die Ereignisse selbst dagegen hatten eine sehr große Bedeutung für Europa und für die Bundesrepublik. Es kamen sehr viele Menschen, das hat die deutsche Gesellschaft verändert. Dadurch, dass sie kamen, wurden sie Teil des "wir", von dem die Bundeskanzlerin sprach, auch wenn das nicht von allen akzeptiert wird. Und diese Nicht-Akzeptanz sieht man auch auf der politischen Ebene mit dem Aufstieg der AfD.

Haben die Menschen, die damals nach Deutschland kamen, heute hier stabile Perspektiven?

Ja, aber das gilt natürlich nicht für alle. Viele haben großes Interesse an der deutschen Staatsangehörigkeit. Aber etliche sind auch skeptisch mit Blick auf die Frage, ob sie sich hier angekommen fühlen dürfen. Sie haben den Eindruck, dass sie doch noch häufig sehr weit am Rande der Gesellschaft stehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten über Abschiebungen und Rückkehr nach Afghanistan oder Syrien zeigt sich, dass die deutsche Staatsangehörigkeit ein deutliches Plus an Sicherheit für die Menschen mit sich bringt.