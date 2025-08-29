Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Spitzen von Union und SPD mussten in Würzburg wieder zueinanderfinden. Künftig wollen sie sich auf das Gemeinsame konzentrieren. Doch so einfach wie das klingt, dürfte es nicht werden.

Am Wetter liegt es jedenfalls nicht, wenn die Sache doch noch schiefgeht. "Gestern leichter Nieselregen, heute Sonnenschein", sagt Jens Spahn. "Auch das ist eine gute Entwicklung, eine gute Botschaft."

Loading...

Der Fraktionschef der Union steht am Freitagmittag in Würzburg, vor ihm die Kameras und Mikrofone der Journalisten, hinter ihm Weinberge und die Festung Marienberg. Die Fraktionsvorstände von Union und SPD haben hier zwei Tage zusammengesessen, weil Schwarz-Rot zuletzt mehr als nur Nieselregen belastet hatte. Es war zeitweise ein Donnerwetter.

Und nun plötzlich eitel Sonnenschein? Die Chefs geben sich am Freitag in Würzburg jedenfalls Mühe, Optimismus zu verbreiten. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagt Spahns Kollege von der SPD, Fraktionschef Matthias Miersch. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sieht zwar noch "die eine oder andere Wolke am Himmel". Aber: "Es sind helle Wolken."

Nun wissen natürlich auch Union und SPD, dass sich nicht nur das Wetter schnell wieder ändern kann. Die Koalitionsspitzen haben neben "Teambuilding", also dem Sich-besser-Kennenlernen, deshalb auch eine neue Strategie vereinbart, wie es inhaltlich mit weniger Streit klappen soll. Doch das alles hat mindestens einen Haken.

Ein "Fahrplan" und mehr "Empathie"

Die neue Strategie von Schwarz-Rot für den Herbst klingt simpel. "Am Ende werden unsere Gemeinsamkeiten dieses Land voranbringen", so formuliert es CSU-Landesgruppenchef Hoffmann am Freitag. Soll heißen: Einfach das machen, worauf sich SPD und Union einigen können. Und sich nicht in den Differenzen verlieren.

"Wir haben einen Fahrplan festgelegt", sagt SPD-Fraktionschef Miersch, "welche Gesetze in den nächsten Monaten beschlossen werden sollen." Dabei sei die "Empathie für möglicherweise schwierige Fragen" schon "mitgedacht worden". Es ist eine der Lehren aus Würzburg: Union und SPD sollen besser verstanden haben, was sie dem anderen zumuten können – und was Grenzüberschreitungen sind.

Ihre Vorhaben für den Herbst haben sie in Würzburg in ein Papier geschrieben. Es enthält absolut keine Neuigkeiten, und das ist der Witz daran. Sie wollen bis zum Jahresende schlicht den Koalitionsvertrag abarbeiten: Sicherheit, Wachstum, Sozialreformen, Entbürokratisierung, Staatsreform. Also das, worauf sich die Koalitionspartner schon geeinigt haben.