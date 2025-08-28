Messerattacke von Aschaffenburg Polizist angeklagt: Hätte der Angriff verhindert werden können?

Von t-online 28.08.2025 - 19:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach dem Angriff: Eine Gedenkstelle in Aschaffenburg. (Quelle: IMAGO/Michael Bihlmayer)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Angreifer tötet in Aschaffenburg mit einem Messer zwei Menschen. Nun wird ein Polizist angeklagt, der die Attacke möglicherweise hätte verhindern können.

Ein Zweijähriger und ein Mann sterben bei einer Messerattacke in Aschaffenburg. Der mutmaßliche Täter war polizeibekannt – und möglicherweise hätte ein früherer Vorfall die Tat verhindern können. Gegen einen Polizisten wurde nun Anklage erhoben, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Loading...

Am 22. Januar 2025 griff Enamullah O. im Park Schöntal in Aschaffenburg eine Gruppe von Menschen an – unter ihnen Kinder einer Krippengruppe. Ein zweijähriges Kind und ein 41-jähriger Mann starben, drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Tatverdächtige: ein 28-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, der bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war.

Ein ungeahndeter Vorfall im August

Nur fünf Monate vor der Tat soll O. in einer Flüchtlingsunterkunft in Alzenau eine Mitbewohnerin mit einem Fleischermesser verletzt haben. Die Polizei wurde gerufen, dokumentierte den Vorfall und fotografierte die Verletzungen der Frau – doch ein Ermittlungsverfahren wurde nicht eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft erfuhr nichts von dem Fall.

Jetzt steht ein Polizeibeamter unter Verdacht, den Vorfall nicht weitergeleitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Coburg hat gegen ihn Anklage wegen Strafvereitelung im Amt erhoben. Eine seltene und schwerwiegende Beschuldigung.

Mehrere Vorfälle – aber kaum Konsequenzen

Enamullah O. war bereits seit 2022 polizeibekannt. Es gab Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung – viele Verfahren wurden eingestellt, ein Urteil wegen Körperverletzung erging im Juni 2024. Nur zwei Monate später soll O. die Tat in Alzenau begangen haben. Auch eine weitere Eskalation ist dokumentiert: Im Mai 2024 soll O. in einer Polizeidienststelle Beamte attackiert und versucht haben, an deren Waffen zu gelangen.

Nach der Tat in Alzenau wurde O. kurzzeitig in Gewahrsam genommen, kam jedoch wieder auf freien Fuß. Der Vorfall blieb intern – die Staatsanwaltschaft erhielt laut eigener Aussage keine Anzeige.

Juristische und politische Aufarbeitung

Ob ein früheres Eingreifen die Tat von Aschaffenburg verhindert hätte, bleibt offen. Laut einem ranghohen Juristen des Freistaats Bayern wäre bei Kenntnis des Alzenauer Vorfalls eine einstweilige Unterbringung oder ein Haftbefehl zumindest geprüft worden. Eine psychiatrische Begutachtung geht inzwischen davon aus, dass O. bei beiden Taten schuldunfähig gewesen sein könnte.

Die Tat löste eine politische Kontroverse aus. Bayern warf dem Bund Versäumnisse im Asylverfahren vor. Die Bundesregierung verwies auf Defizite bei der Umsetzung durch die Landesbehörden. Bundeskanzler Scholz sprach von Fehlern im Freistaat, Ministerpräsident Söder wies dies zurück.