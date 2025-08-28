Ramelow Linke-Politiker fordert neue deutsche Nationalflagge

29.08.2025 - 00:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bodo Ramelow im Bundestagswahlkampf im Februar 2025. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/imago)

Bodo Ramelow macht einen ungewöhnlichen Vorschlag: Er setzt sich nicht nur für eine neue deutsche Nationalhymne ein, auch über die Landesflagge will er abstimmen lassen.

Der ehemalige thüringische Ministerpräsident und aktuelle Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich für eine neue deutsche Nationalhymne und eine Abstimmung über die Farben der schwarz-rot-goldenen Landesflagge ausgesprochen. Er kenne viele Ostdeutsche, die "die Nationalhymne aus vielerlei Gründen nicht mitsingen. Ich würde daher tatsächlich gerne die Kinderhymne von Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen", sagte Ramelow der "Rheinischen Post".

"Die Kinderhymne hat einen wunderbaren Text. Über die Passage, dass ein besseres Deutschland blühe, könnten wir Zugang zu einer gesamtdeutschen Hymne finden, die wir alle zusammen mit Freude singen könnten", betonte der Linken-Politiker. Er selbst singe die aktuelle Hymne allerdings "mit Begeisterung" mit, weil er sie einordnen könne.

Ramelow forderte gleichzeitig auch eine Abstimmung über die Flagge der Bundesrepublik Deutschland. "Ich weiß, dass Schwarz-Rot-Gold die Absage an totalitäre Strukturen ist. Viele fremdeln aber auch mit der Nationalfahne", sagte er.