Neonazi Liebich tritt Haft an Mit Schnäuzer und Lippenstift
Der mehrfach verurteilte Rechtsextremist Liebich hat seinen Geschlechtseintrag geändert. Deswegen tritt er an diesem Freitag seine Haft in einem Frauengefängnis an. Ob er dort aber bleiben wird, ist fraglich.
Mehr Aufmerksamkeit erhielt der Haftantritt eines Straftäters selten: Die rechtsextreme Person "Marla-Svenja" Liebich, in der Szene bisher bekannt und wirkmächtig als Neonazi Sven Liebich, will an diesem Freitagabend vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz erscheinen. 18 Monate muss Liebich absitzen. Schon 2023 wurde er wegen Volksverhetzung, übler Nachrede, Beleidigung, Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz und Billigung eines Angriffskriegs schuldig gesprochen.
Diese Delikte aber spielen derzeit kaum noch eine Rolle. Der Rechtsextremist nämlich hat nach dem Urteil in erster Instanz seinen Geschlechtseintrag geändert und tritt seither als Frau in der Öffentlichkeit auf. Bei dem Berufungsverfahren vor rund zwei Monaten lackierte Liebich sich im Gerichtssaal vor laufenden Kameras die Nägel, trug dabei Sonnenhut, Bluse mit Leopardenmuster und roten Lippenstift – wohlgemerkt unter einem üppigen Oberlippenbart.
Liebich unterlag damals erneut vor Gericht, aufgrund der Änderung des Geschlechtseintrags aber soll Liebich nun die Haft im Chemnitzer Frauengefängnis antreten. Zumindest vorerst.
"Wisst ihr, wie es sich anfühlt, ein ganzes System zu ficken?"
Liebich feiert das trotz der Verurteilung als Sieg: Mit Sekt und im Leoparden-Outfit will er am Freitagabend vor der JVA auftauchen, kündigt er auf der Plattform X seit Tagen an. Zusätzlich wirbt der künftige Häftling für Spenden und bei der nationalen wie internationalen Presse für eine Pressekonferenz. Die Offensive könnte gelingen, der Rummel groß ausfallen. Denn der Fall hat inzwischen weit über Deutschlands Grenzen hinweg Schlagzeilen gemacht.
Der Grund ist der mehr als berechtigte Verdacht, dass Liebich mit dem Auftritt als Frau und der Änderung des Geschlechtseintrags eine große Scharade spielt. Mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Bundesrepublik vorzuführen, die es Transpersonen seit 2024 ermöglicht, ihren Geschlechtseintrag bei den Behörden leichter zu ändern.
Zusätzlich gibt sich Liebich als konvertierte Jüdin aus und fordert für sich in der Haftanstalt mit Blick auf Gesetze zur Glaubensfreiheit koscheres Essen und regelmäßige Synagogenbesuche ein. In der rechten bis rechtsextremen Szene ist das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) verhasst, der Antisemitismus groß – Liebich wird dort deswegen gefeiert als eine Art moderner Till Eulenspiegel.
Liebich selbst fällt auch in den sozialen Netzwerken nicht aus der Rolle, spielt sie aber mit großer Ironie. "Wisst ihr, wie es sich anfühlt, ein ganzes System zu ficken?", schrieb er vor gut einer Woche. "Dieses Hobby hab ich längst abgelegt. Heute nehme ich mich zurück – bin einfach Frau & Mutter."
Wer ist dieser Provokateur in Frauenkleidung? Welche politische Debatte ist anhand des Falls entbrannt? Und wie groß stehen die Chancen, dass Liebich tatsächlich im Frauengefängnis untergebracht wird?
Liebich beschimpfte queere Menschen als "Parasiten"
Als "Sven" war Liebich ein führender Kopf der Neonazi-Szene in Sachsen-Anhalt. In den 90er-Jahren hatte er maßgeblichen Einfluss auf das Netzwerk Blood and Honour, das teils gewaltbereite Rechtsextremisten vernetzt und Musik sowie Merchandise mit nationalsozialistischen Inhalten verbreitet. Der Name des Netzwerks bezieht sich auf die NS-Parole "Blut und Ehre", die Losung der Hitlerjugend war.
Auch später blieb Liebich in der Szene umtriebig und erregte wiederholt Aufsehen sowie die Aufmerksamkeit von Ermittlungsbehörden. So trat er ab 2000 immer wieder als Veranstalter und Redner auf rechtsextremen Kundgebungen gegen die Asylpolitik auf, in der Pandemiezeit wendete er sich gegen die Corona-Politik. Er vertrieb unter anderem Baseballschläger mit der Aufschrift "Abschiebehelfer", ließ sich in der Corona-Zeit einen "Judenstern" mit der Aufschrift "Ungeimpft" tätowieren und zeigte nach Beginn des Ukraine-Kriegs mehrfach das russische Propaganda-Symbol Z, das für die Unterstützung von Putins Truppen steht.
Zurzeit besonders relevant aber sind Liebichs überlieferte Positionen zur trans Community: 2022 störte er einen Christopher Street Day und beschimpfte queere Menschen als "Parasiten der Gesellschaft". Noch 2023 sprach er von einem angeblichen "Transfaschismus".
Ampelkoalition vereinfachte Änderung des Geschlechtseintrags
Vom Hasser und Verhetzer von trans Personen selbst zur trans Person? Der rasche Wandel ging bei den Behörden durch – nicht zuletzt wegen einer Gesetzesänderung aus der Zeit der Ampelkoalition. Diese setzte im November 2024 das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft. Liebich wurde bei den Behörden nur einen Monat darauf vorstellig und ließ seine Ausweisdokumente ändern.
Mit dem SBGG ist nur noch eine einfache Erklärung beim Standesamt vonnöten, um den Geschlechtseintrag zu ändern. Für tatsächliche trans Personen bedeutete das eine große Erleichterung. Zuvor waren für die Änderung des Geschlechtseintrags zwei psychiatrische Gutachten sowie ein familiengerichtliches Verfahren notwendig.
Das SBGG will trans Personen zudem besser vor Diskriminierung schützen und verbietet deshalb, dass der frühere Geschlechtseintrag ohne Zustimmung der betroffenen Person genannt werden darf. Auf dieser Grundlage versucht Liebich nun, jeden zu verklagen, der in der Öffentlichkeit auf sein früheres Geschlecht hinweist. Medien schreiben und sprechen deswegen über Liebich tatsächlich reihenweise von der "Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich".
In der rechten und rechtsextremen Szene wird das Selbstbestimmungsgesetz massiv angefeindet, ebenso wie trans Personen dort diskriminiert werden. Gespottet wird auch in der AfD, dass man in Deutschland nun ständig sein Geschlecht ändern könne. Gepocht wird darauf, dass das ideologischer Blödsinn sei und es nur zwei Geschlechter gebe. Auch in manchen feministischen Kreisen wird das Gesetz kritisiert. Hier wird unter anderem davor gewarnt, dass durch möglichen Missbrauch Schutzräume für Frauen verletzt werden könnten.
Der Fall Liebich ist für Kritiker nun die Bestätigung ihrer bisher selten wahr gewordenen Sorgen. So griff die Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling, eine der international prominentesten Kritikerinnen von Gesetzen, die trans Personen das Leben erleichtern sollen, die Berichterstattung über Liebich in Großbritannien auf und twitterte: "Die BBC bezeichnet einen männlichen Neonazi als 'sie', weil ihre absolutistische Überzeugung von der Gender-Identitätsideologie bedeutet, dass jeder Mann – Vergewaltiger, Voyeur, Terrorist, Mörder oder Pädophiler – als Frau bezeichnet werden muss, sobald er sagt, dass er eine ist."
Innenminister fordert Diskussion über Selbstbestimmungsgesetz
In Deutschland hat Liebich derweil eine ernst zu nehmende politische Debatte losgetreten, die auch ein Problem für die rot-schwarze Regierungskoalition werden könnte. CDU und CSU nämlich lehnen das von der SPD mit eingeführte SBGG ab. Im Wahlkampf forderte die Union dessen Abschaffung.
Angesichts von Liebichs Fall sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gerade erst: "Der Geschlechterwechsel scheint hier eindeutig ein Missbrauchstatbestand zu sein. Die Öffentlichkeit, die Politik, die Justiz soll hier an der Nase herumgeführt werden." Er könne sich nicht vorstellen, dass Politiker diesen Missbrauch gutheißen könnten, so Dobrindt weiter. "Wenn man das aber nicht will und sieht, dass es stattfindet, dann muss man darüber diskutieren: Wie kann man das unterbinden."
Die SPD lehnt den Vorstoß ab. "Der Fall Liebich ist ein gezielter Missbrauchsversuch eines bekannten Rechtsextremisten und kein strukturelles Problem des Selbstbestimmungsgesetzes", sagte etwa der SPD-Politiker Falko Droßmann, queerpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. "Pauschale Verschärfungen" oder ein "Rückdrehen des Gesetzes" lehne er klar ab.
"Liebich ist keine Frau" – Niederlage gegen Reichelt
Viel Aufmerksamkeit hat Provokateur Liebich also schon erhalten. Wie weit er darüber hinaus aber mit seiner Scharade tatsächlich kommt, ist derzeit unklar. Vor Gericht musste er bereits eine Schlappe gegen Julian Reichelt einstecken. Der ehemalige Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und heutige Kopf des rechten Portals Nius hatte zu dem Fall Liebich getwittert: "Die Ampel-Regierung hat es per Gesetz geschafft, nahezu die gesamte deutsche Medienlandschaft zu zwingen, die Unwahrheit zu sagen und grotesk falsche Dinge zu behaupten. Sven Liebich ist keine Frau." Liebich war daraufhin juristisch gegen Reichelt vorgegangen.
Das Landgericht Berlin aber wies Liebichs Klage in dieser Woche als unbegründet zurück. Es berief sich dabei auf die Meinungsfreiheit. Die wiege in der Abwägung umso schwerer, je mehr "die Äußerung darauf zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, und umso weniger, je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen einzelne Personen geht". Reichelt behandle "eine die Öffentlichkeit wesentlich berührende Frage, die kontrovers und scharf diskutiert wird, nämlich unter welchen Voraussetzungen ein Wechsel des Geschlechts möglich ist", schreiben die Richter.
Liebich könnte in ein Männergefängnis überführt werden
Offen ist derzeit auch, ob Liebich tatsächlich im Frauengefängnis untergebracht wird. Zwar ist er aufgrund seines Geschlechtseintrags erst einmal zum Haftantritt in der Frauen-JVA Chemnitz aufgerufen. Damit aber ist noch lange nicht gesagt, dass er auch dort bleibt.
Zwar gibt die Justizvollzugsanstalt Chemnitz unter Verweis auf den Datenschutz auf Anfrage von t-online keine Auskunft zum Einzelfall, weist aber allgemein auf die im Umgang mit trans Personen möglichen Maßnahmen nach dem sächsischen Strafvollzugsgesetz hin: Nach Haftantritt werde geprüft, "ob eine Unterbringung im Frauen- oder Männervollzug angezeigt ist". Die JVA könne eine "ärztliche oder psychologische Stellungnahme" einholen.
Und: "Dabei werden auch Möglichkeiten für Einzelfreistunden, Einzelseelsorge, Einzelsport, Einzeldusche und ggf. auch Einzeleinkauf in Betracht gezogen", heißt es von der JVA weiter. "Im Allgemeinen kann insbesondere zur Wahrung der oben dargestellten Trennungsgrundsätze eine Verlegung in eine andere Anstalt erfolgen."
Gut möglich also, dass Liebich zwar viel Aufmerksamkeit bekommen hat – aber am Ende doch im Männergefängnis landet.
- Eigene Recherche
- Anfrage an die JVA Chemnitz