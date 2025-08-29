Neonazi Liebich tritt Haft an Mit Schnäuzer und Lippenstift

Mit Nagellack, Lippenstift und Schnäuzer: Liebich vor Gericht. (Quelle: Live-Report Leipzig)

Der mehrfach verurteilte Rechtsextremist Liebich hat seinen Geschlechtseintrag geändert. Deswegen tritt er an diesem Freitag seine Haft in einem Frauengefängnis an. Ob er dort aber bleiben wird, ist fraglich.

Mehr Aufmerksamkeit erhielt der Haftantritt eines Straftäters selten: Die rechtsextreme Person "Marla-Svenja" Liebich, in der Szene bisher bekannt und wirkmächtig als Neonazi Sven Liebich, will an diesem Freitagabend vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz erscheinen. 18 Monate muss Liebich absitzen. Schon 2023 wurde er wegen Volksverhetzung, übler Nachrede, Beleidigung, Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz und Billigung eines Angriffskriegs schuldig gesprochen.

Diese Delikte aber spielen derzeit kaum noch eine Rolle. Der Rechtsextremist nämlich hat nach dem Urteil in erster Instanz seinen Geschlechtseintrag geändert und tritt seither als Frau in der Öffentlichkeit auf. Bei dem Berufungsverfahren vor rund zwei Monaten lackierte Liebich sich im Gerichtssaal vor laufenden Kameras die Nägel, trug dabei Sonnenhut, Bluse mit Leopardenmuster und roten Lippenstift – wohlgemerkt unter einem üppigen Oberlippenbart.

Liebich unterlag damals erneut vor Gericht, aufgrund der Änderung des Geschlechtseintrags aber soll Liebich nun die Haft im Chemnitzer Frauengefängnis antreten. Zumindest vorerst.

"Wisst ihr, wie es sich anfühlt, ein ganzes System zu ficken?"

Liebich feiert das trotz der Verurteilung als Sieg: Mit Sekt und im Leoparden-Outfit will er am Freitagabend vor der JVA auftauchen, kündigt er auf der Plattform X seit Tagen an. Zusätzlich wirbt der künftige Häftling für Spenden und bei der nationalen wie internationalen Presse für eine Pressekonferenz. Die Offensive könnte gelingen, der Rummel groß ausfallen. Denn der Fall hat inzwischen weit über Deutschlands Grenzen hinweg Schlagzeilen gemacht.

Der Grund ist der mehr als berechtigte Verdacht, dass Liebich mit dem Auftritt als Frau und der Änderung des Geschlechtseintrags eine große Scharade spielt. Mit dem Ziel, die Gesetzgebung der Bundesrepublik vorzuführen, die es Transpersonen seit 2024 ermöglicht, ihren Geschlechtseintrag bei den Behörden leichter zu ändern.