"Marla-Svenja" Liebich Neonazi abgetaucht: Das große Täuschungsmanöver
Der mehrfach verurteilte Rechtsextremist Liebich hat seinen Geschlechtseintrag geändert. Deswegen sollte er an diesem Freitag seine Haft in einem Frauengefängnis antreten. Doch Liebich ist nicht erschienen. Wo ist er, was will er?
Eigentlich wollte "Marla-Svenja" Liebich, in der Szene bisher bekannt und wirkmächtig als Neonazi Sven Liebich, an diesem Freitagabend vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz erscheinen. 18 Monate muss Liebich absitzen. Schon 2023 wurde er wegen Volksverhetzung, übler Nachrede, Beleidigung, Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz und Billigung eines Angriffskriegs schuldig gesprochen.
Doch der 53-Jährige erschien nicht. Nun ist ein Haftbefehl auf Liebich ausgestellt, er ist abgetaucht. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer aufwendigen Scharade, die Liebich seit Monaten mit viel Energie gespielt hat. Sie hat weit über Deutschlands Grenzen hinweg Schlagzeilen gemacht – und dürfte noch lange nicht beendet sein.
Wer also ist Liebich? Was will er? Und wo könnte er sein?
Mit Schnäuzer und Lippenstift vor Gericht
Der Rechtsextremist hatte nach dem Urteil in erster Instanz zuerst seinen Geschlechtseintrag geändert und trat seither in der Öffentlichkeit als Frau auf. Bei dem Berufungsverfahren vor rund zwei Monaten lackierte Liebich sich im Gerichtssaal vor laufenden Kameras die Nägel, trug dabei Sonnenhut, Bluse mit Leopardenmuster und roten Lippenstift – wohlgemerkt unter einem üppigen Oberlippenbart. Aufgrund der Änderung des Geschlechtseintrags sollte Liebich die Haft tatsächlich zunächst im Chemnitzer Frauengefängnis antreten.
Der Verdacht war schon da mehr als berechtigt, dass Liebich mit seinem Auftritt vor allem die Gesetzgebung der Bundesrepublik vorführen will, die es trans Personen seit 2024 ermöglicht, ihren Geschlechtseintrag bei den Behörden leichter zu ändern.
Zusätzlich gab sich Liebich als konvertierte Jüdin aus und forderte für sich in der Haftanstalt mit Blick auf Gesetze zur Glaubensfreiheit koscheres Essen und regelmäßige Synagogenbesuche ein. In der rechten bis rechtsextremen Szene ist das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) verhasst, der Antisemitismus groß – Liebich wird dort deswegen gefeiert als eine Art moderner Till Eulenspiegel.
Liebich fällt auch in den sozialen Netzwerken nicht aus der Rolle, spielt sie dort aber mit einer großen Ironie. "Wisst ihr, wie es sich anfühlt, ein ganzes System zu ficken?", schrieb er vor gut einer Woche. "Dieses Hobby hab ich längst abgelegt. Heute nehme ich mich zurück – bin einfach Frau & Mutter."
"Liebesgrüße aus Moskau": Täuschungsmanöver und Flucht
Mit Sekt und im Leoparden-Outfit, kündigte er an, werde er am späten Freitagabend vor der Frauen-JVA erscheinen und eine Pressekonferenz geben. Medien reisten tatsächlich an, seine Unterstützer sammelten sich, darunter die rechtsextremen "Freien Sachsen". Liebich postete währenddessen auf der Plattform X Fotos von der sächsischen Autobahn und schrieb dazu: "Auf dem Weg nach Chemnitz! Halte auf halber Strecke noch bei Freunden an. Freue mich riesig, euch später alle zu sehen."
Ein Täuschungsmanöver, Liebich erschien nie. "Etwas unpässlich" sei er, ließ er um 21 Uhr schließlich per Sprachnachricht auf der Versammlung im Kreise seiner Unterstützer Chemnitz mitteilen. "Das Kunststück eines Zaubertricks: Alle Augen werden auf die Kulisse gelenkt, während das Objekt im Schatten verschwindet", schrieb er über sein Hauptsprachrohr X. "Die ganze Welt sieht, wie das Regime Deutschland die Hosen runterlässt." Die Polizei werde nun "international" alarmiert, "um eine Frau zu jagen, die für Worte ins Gefängnis muss". Dazu: Ein stark stilisiertes Poster von Liebich mit James Bond unter dem Filmtitel: "Liebesgrüße aus Moskau".
Schon drei Stunden zuvor hätte Liebich eigentlich zum Haftantritt erscheinen müssen, erklärte die Staatsanwaltschaft im Anschluss. Nun ist ein Vollstreckungshaftbefehl auf ihn ausgestellt und es wird nach ihm gefahndet. Bisher gibt es keine Bestätigung dafür, dass er sich tatsächlich im Ausland befindet.
Wer ist Liebich? Er beschimpfte queere Menschen als "Parasiten"
Als "Sven" war Liebich ein führender Kopf der Neonazi-Szene in Sachsen-Anhalt. In den 90er-Jahren hatte er maßgeblichen Einfluss auf das Netzwerk Blood and Honour, das teils gewaltbereite Rechtsextremisten vernetzt und Musik sowie Merchandise mit nationalsozialistischen Inhalten verbreitet. Der Name des Netzwerks bezieht sich auf die NS-Parole "Blut und Ehre", die Losung der Hitlerjugend war.
Auch später blieb Liebich in der Szene umtriebig und erregte wiederholt Aufsehen sowie die Aufmerksamkeit von Ermittlungsbehörden. So trat er ab 2000 immer wieder als Veranstalter und Redner auf rechtsextremen Kundgebungen gegen die Asylpolitik auf, in der Pandemiezeit wendete er sich gegen die Corona-Politik. Er vertrieb unter anderem Baseballschläger mit der Aufschrift "Abschiebehelfer", ließ sich in der Corona-Zeit einen "Judenstern" mit der Aufschrift "Ungeimpft" tätowieren und zeigte nach Beginn des Ukraine-Kriegs mehrfach das russische Propaganda-Symbol Z.
Zurzeit besonders relevant aber sind Liebichs überlieferte Positionen zur trans Community: 2022 störte er einen Christopher Street Day und beschimpfte queere Menschen als "Parasiten der Gesellschaft". Noch 2023 sprach er von einem angeblichen "trans Faschismus".
Flüchtiger Liebich: "Meine Anzeigen müssen bearbeitet werden"
Vom Hasser und Verhetzer von trans Personen selbst zur trans Person? Der rasche Wandel ging bei den Behörden durch – nicht zuletzt wegen einer Gesetzesänderung aus der Zeit der Ampelkoalition. Diese setzte im November 2024 das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft. Liebich wurde bei den Behörden nur einen Monat darauf vorstellig und ließ seine Ausweisdokumente ändern.
Mit dem SBGG ist nur noch eine einfache Erklärung beim Standesamt vonnöten, um den Geschlechtseintrag zu ändern. Für tatsächliche trans Personen bedeutete das eine große Erleichterung. Zuvor waren für die Änderung des Geschlechtseintrags zwei psychiatrische Gutachten sowie ein familiengerichtliches Verfahren notwendig. Das SBGG will trans Personen zudem besser vor Diskriminierung schützen und verbietet deshalb, dass der frühere Geschlechtseintrag ohne Zustimmung der betroffenen Person genannt werden darf.
Auf dieser Grundlage versucht Liebich auch, jeden zu verklagen, der in der Öffentlichkeit auf sein früheres Geschlecht hinweist. Medien schreiben und sprechen deswegen über Liebich tatsächlich reihenweise von der "Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich". Auf Twitter verkündete Liebich am Samstag: "Meine Anzeigen müssen nach wie vor bearbeitet werden."
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Eine Schlappe musste er vor Gericht allerdings einstecken – gegen Julian Reichelt. Der ehemalige Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und heutige Kopf des rechten Portals Nius hatte zu dem Fall Liebich getwittert: "Sven Liebich ist keine Frau." Liebich war daraufhin juristisch gegen Reichelt vorgegangen. Unbegründet, entschied das Landgericht Berlin in dieser Woche. Die Meinungsfreiheit wiege in diesem Fall schwerer. Reichelt behandle "eine die Öffentlichkeit wesentlich berührende Frage, die kontrovers und scharf diskutiert wird, nämlich unter welchen Voraussetzungen ein Wechsel des Geschlechts möglich ist".
Er hat eine politische Debatte ausgelöst
In der rechten und rechtsextremen Szene wird das Selbstbestimmungsgesetz massiv angefeindet, ebenso wie trans Personen dort diskriminiert werden. Gespottet wird auch in der AfD, dass man in Deutschland nun ständig sein Geschlecht ändern könne. Gepocht wird darauf, dass dies ideologischer Blödsinn sei und es nur zwei Geschlechter gebe. Auch in manchen feministischen Kreisen wird das Gesetz kritisiert. Hier wird unter anderem davor gewarnt, dass durch möglichen Missbrauch Schutzräume für Frauen verletzt werden könnten.
Der Fall Liebich ist für Kritiker die Bestätigung ihrer bisher selten wahr gewordenen Sorgen. So griff die Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling, eine der international prominentesten Kritikerinnen von Gesetzen, die trans Personen das Leben erleichtern sollen, die Berichterstattung über Liebich in Großbritannien auf und bemängelte, dass "jeder Mann – Vergewaltiger, Voyeur, Terrorist, Mörder oder Pädophiler – als Frau bezeichnet werden muss, sobald er sagt, dass er eine ist."
In Deutschland hat Liebich so eine ernst zu nehmende politische Debatte losgetreten, die auch ein Problem für die rot-schwarze Regierungskoalition werden könnte. CDU und CSU nämlich lehnen das von der SPD mit eingeführte SBGG ab. Im Wahlkampf forderte die Union dessen Abschaffung.
Angesichts von Liebichs Fall forderte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gerade erst Änderungen am Gesetz: "Der Geschlechterwechsel scheint hier eindeutig ein Missbrauchstatbestand zu sein. Die Öffentlichkeit, die Politik, die Justiz soll hier an der Nase herumgeführt werden." Die SPD lehnt den Vorstoß ab. Sie sieht einen "gezielten Missbrauchsversuch eines bekannten Rechtsextremisten und kein strukturelles Problem".
Wo ist Liebich?
Liebich selbst setzt auf X viele Hinweise, die darauf hindeuten (sollen), dass sein Aufenthaltsort sich nun in Russland befindet. Er repostet kurze Videos, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden und ihn mit Wladimir Putin beim Empfang in Russland zeigen sollen. Oder er schreibt: "Manchmal muss man im Stillen Kraft sammeln, um stärker zurückzukommen. 2.000 km sind schon ne Hausnummer." Moskau liegt grob 1.800 Kilometer Fahrtweg entfernt von Berlin.
Zumindest ideologisch steht Liebich Putins Russland tatsächlich nahe: Sie teilen nicht nur scharfe Kritik an der Gleichstellung für trans Personen. Mehrfach zeigte Liebich in der Vergangenheit das "Z"-Symbol, das für die Unterstützung des Aggressors im Angriffskrieg gegen die Ukraine steht.
Die Behörden allerdings dürften nicht erst aus Liebichs Täuschungsmanöver bei Haftantritt die Lehre gezogen haben: Seinen öffentlichen Aussagen ist nicht zu trauen.
Liebich könnte in ein Männergefängnis überführt werden
Wird Liebich gefasst, ist fraglich, wo er untergebracht wird. Zwar war er aufgrund seines Geschlechtseintrags erst einmal zum Haftantritt in der Frauen-JVA Chemnitz aufgerufen. Die JVA allerdings wies auf Anfrage von t-online auf die im Umgang mit trans Personen möglichen Maßnahmen nach dem sächsischen Strafvollzugsgesetz hin: Nach Haftantritt werde geprüft, "ob eine Unterbringung im Frauen- oder Männervollzug angezeigt ist".
Die JVA könne eine "ärztliche oder psychologische Stellungnahme" einholen. Und: "Dabei werden auch Möglichkeiten für Einzelfreistunden, Einzelseelsorge, Einzelsport, Einzeldusche und ggf. auch Einzeleinkauf in Betracht gezogen", heißt es von der JVA weiter. "Im Allgemeinen kann insbesondere zur Wahrung der oben dargestellten Trennungsgrundsätze eine Verlegung in eine andere Anstalt erfolgen."
Zuerst aber einmal muss Liebich gefasst werden. Die Ermittler sagen aus taktischen Gründen wenig, bisher aber weist nichts darauf hin, dass das schnell geht. Liebich jedenfalls dürfte sein Möglichstes tun, das zu verhindern.
Hinweis der Redaktion: Der Text wurde grundlegend aktualisiert und ergänzt, nachdem Liebich am späten Freitagabend die Haft nicht antrat.
- Eigene Recherche
- Anfrage an die JVA Chemnitz