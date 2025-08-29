"Marla-Svenja" Liebich Neonazi abgetaucht: Das große Täuschungsmanöver

Von Annika Leister Aktualisiert am 30.08.2025 - 13:08 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Mit Nagellack, Lippenstift und Schnäuzer: Liebich vor Gericht. (Quelle: Live-Report Leipzig)

Der mehrfach verurteilte Rechtsextremist Liebich hat seinen Geschlechtseintrag geändert. Deswegen sollte er an diesem Freitag seine Haft in einem Frauengefängnis antreten. Doch Liebich ist nicht erschienen. Wo ist er, was will er?

Eigentlich wollte "Marla-Svenja" Liebich, in der Szene bisher bekannt und wirkmächtig als Neonazi Sven Liebich, an diesem Freitagabend vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz erscheinen. 18 Monate muss Liebich absitzen. Schon 2023 wurde er wegen Volksverhetzung, übler Nachrede, Beleidigung, Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz und Billigung eines Angriffskriegs schuldig gesprochen.

Doch der 53-Jährige erschien nicht. Nun ist ein Haftbefehl auf Liebich ausgestellt, er ist abgetaucht. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer aufwendigen Scharade, die Liebich seit Monaten mit viel Energie gespielt hat. Sie hat weit über Deutschlands Grenzen hinweg Schlagzeilen gemacht – und dürfte noch lange nicht beendet sein.

Wer also ist Liebich? Was will er? Und wo könnte er sein?

Mit Schnäuzer und Lippenstift vor Gericht

Der Rechtsextremist hatte nach dem Urteil in erster Instanz zuerst seinen Geschlechtseintrag geändert und trat seither in der Öffentlichkeit als Frau auf. Bei dem Berufungsverfahren vor rund zwei Monaten lackierte Liebich sich im Gerichtssaal vor laufenden Kameras die Nägel, trug dabei Sonnenhut, Bluse mit Leopardenmuster und roten Lippenstift – wohlgemerkt unter einem üppigen Oberlippenbart. Aufgrund der Änderung des Geschlechtseintrags sollte Liebich die Haft tatsächlich zunächst im Chemnitzer Frauengefängnis antreten.

Der Verdacht war schon da mehr als berechtigt, dass Liebich mit seinem Auftritt vor allem die Gesetzgebung der Bundesrepublik vorführen will, die es trans Personen seit 2024 ermöglicht, ihren Geschlechtseintrag bei den Behörden leichter zu ändern.

Zusätzlich gab sich Liebich als konvertierte Jüdin aus und forderte für sich in der Haftanstalt mit Blick auf Gesetze zur Glaubensfreiheit koscheres Essen und regelmäßige Synagogenbesuche ein. In der rechten bis rechtsextremen Szene ist das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) verhasst, der Antisemitismus groß – Liebich wird dort deswegen gefeiert als eine Art moderner Till Eulenspiegel.