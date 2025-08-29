Zur Fahndung ausgeschrieben Neonazi Liebich erscheint nicht zu Haftantritt

Von t-online Aktualisiert am 29.08.2025 - 23:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Marla-Svenja Liebich: "Leider muss ich Ihnen auf diesem Wege mitteilen, dass ich heute etwas unpässlich bin und an dieser schönen Zusammenkunft nicht selbst teilnehmen kann." (Quelle: Sebastian Willnow/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Für Freitagabend hatte Neonazi Marla-Svenja Liebich seinen Haftantritt im Chemnitzer Frauengefängnis angekündigt. Doch es kamen nur Demonstranten, die vergebens warteten.

Neuer Rummel um Neonazi Marla-Svenja Liebich: Am Freitag sollte sie eine Freiheitsstrafe wegen Volksverhetzung antreten, doch die Reizfigur ist nicht erschienen, In einer Sprachnachricht sagte Liebich zu den Anhängern: "Leider muss ich Ihnen auf diesem Wege mitteilen, dass ich heute etwas unpässlich bin und an dieser schönen Zusammenkunft nicht selbst teilnehmen kann." Dis wurde später auch von der Staatsanwaltschaft bestätigt. "Frau Liebich war bis heute um 18 Uhr zum Haftantritt geladen", sagte Staatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich allerdings nicht gestellt.

Loading...

Gegen Liebich ergehe nun ein Vollstreckungshaftbefehl, erklärte Cernota. Nach ihr werde gefahndet. Dazu, wie die Fahndungsmaßnahmen aussehen, machte Cernota "aus operativtaktischen Gründen" keine Angaben.

Offenbar ins Ausland abgesetzt

In der Sprachnachricht erklärte Liebich, sich ins Ausland abgesetzt zu haben. Das aber ist derzeit unbestätigt. Es könnte sich auch um eine weitere PR-Aktion von Liebich handeln. Liebich hatte bereits den vorgeblichen Haftantritt am Freitagabend inszeniert und mit immer neuen Nachrichten Interesse angeheizt. Am 18. August war bekannt geworden, dass Liebich die Haft innerhalb von zwei Wochen antreten muss. Es war zunächst nicht klar, wann die Nachricht zugestellt wurde und ob damit die Frist wirklich bereits am Freitagabend abgelaufen ist. Am späten Abend kam dann die Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft: Liebich hätte einwandern müssen. Ob der Aufenthalt nun wirklich im Ausland ist, ist aber unklar.